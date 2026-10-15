塞浦路斯卡洛霍里奥的“虹膜2026”军事演习最终阶段已结束。该国国民警卫队首次在演习中部署无人机和反无人机系统。演习设定的情景包括击退假想敌的进攻、发起反攻并重新控制领土。

据《塞浦路斯邮报》报道，希腊F-16战斗机和海军力量也参加了演习。机械化步兵的任务是阻止进攻，给假想敌造成损失，并为在突击队和航空兵支援下装甲部队的反攻创造条件。

装备与无人机

演习期间使用了T-80坦克、BMP-3步兵战车和反坦克系统。武装直升机和战斗机进行了侦察，并模拟打击敌方目标。

H-10 Poseidon、Goliath和Matrice无人机被用于监视、侦察、情报收集和目标指引。此外，还展示了FPV无人机对目标的使用，以及拦截敌方无人机设备的运作。特种作战部队执行了渗透任务，狙击手进行了演示环节，并从AW-139直升机上展示了自由落体。

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战备评估

在海上，巡逻舰艇演练了应对非对称威胁。Exocet MM40 Block 3C岸基系统进行了虚拟射击，同时还展示了Barak-MX防空系统。

国防部长瓦西利斯·帕尔马斯表示，演习能够评估纪律、作战准备状态、程序有效性以及部队之间的协调。他还表示，塞浦路斯打算充分利用欧盟SAFE计划的优势来发展当地国防工业。

国民警卫队总参谋长、陆军中将埃马努埃尔·西奥多鲁表示，部队正进入新的发展阶段。他列举的组成部分包括装备和基础设施现代化、引入现代做法、通过将基础设施和行动部署在地下提高生存能力，以及对人员进行现实化训练。

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