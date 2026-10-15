В Кало-Хорио на Кипре завершилась финальная фаза военных учений Iris 2026. Национальная гвардия страны впервые задействовала в маневрах беспилотники и системы противодействия дронам. Сценарий предусматривал отражение атаки условного противника, контратаку и возвращение территории под контроль.

Как сообщает Cyprus Mail, в учениях также участвовали истребители F-16 Греции и военно-морские силы. Механизированная пехота должна была остановить наступление, нанести потери условному противнику и создать условия для контратаки бронетанковых подразделений при поддержке коммандос и авиации.

Техника и беспилотники

Во время маневров применялись танки T-80, боевые машины пехоты BMP-3 и противотанковые комплексы. Боевые вертолеты и истребители проводили разведку и имитировали удары по целям противника.

Для наблюдения, разведки, сбора разведывательных данных и наведения на цели привлекли беспилотники H-10 Poseidon, Goliath и Matrice. Отдельно продемонстрировали применение FPV-дронов по целям и работу средств перехвата вражеских беспилотников. Подразделения специальных операций выполняли задачи по проникновению, снайперы провели показательный эпизод, а с вертолета AW-139 продемонстрировали свободное падение.

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Оценка готовности

На море патрульные корабли отрабатывали противодействие асимметричной угрозе. Береговой комплекс Exocet MM40 Block 3C выполнил виртуальную стрельбу, также была представлена зенитная система Barak-MX.

Министр обороны Василис Пальмас заявил, что маневры позволили оценить дисциплину, оперативную готовность, эффективность процедур и координацию между подразделениями. Он также сказал, что Кипр намерен полностью использовать преимущества программы ЕС SAFE для развития местной оборонной промышленности.

Начальник Генерального штаба Национальной гвардии генерал-лейтенант Эммануил Теодору сообщил, что силы переходят к новому этапу развития. Среди его составляющих он назвал модернизацию средств и инфраструктуры, внедрение современных практик, повышение живучести за счет размещения инфраструктуры и операций под землей, а также реалистичную подготовку личного состава.

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