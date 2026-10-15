在突尼斯，约20名记者因其报道或社交媒体帖文面临刑事指控，已有4人被监禁。据Asharq Al-Awsat报道，突尼斯记者全国工会主席齐亚德·达巴尔作出上述表示，并称这一情况前所未有。

2011年总统宰因·阿比丁·本·阿里被推翻后，突尼斯媒体获得了更多自由。与此同时，据人权组织称，在总统凯斯·赛义德将广泛权力集中于自己手中后，独立媒体面临日益加大的压力。过去五年间，突尼斯在无国界记者组织的新闻自由指数中下滑超过50位，降至第137位。

拘留与判决

上个月，独立新闻网站Al-Qatiba的总编辑穆罕默德·优斯菲被拘留。当时他正在前往一家私营广播电台进行直播的路上。一名法官以非法致富罪对他提出指控，而这名记者称该指控是捏造的。

被监禁者还包括知名主持人穆拉德·泽吉迪和博尔亨·布赛斯。他们最初因传播虚假新闻和侮辱总统被定罪，随后又因逃税被定罪。他们否认指控，并表示针对他们的案件是捏造的。

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对独立媒体的压力

独立网站Tumedia的创始人哈乌拉·布克里姆因担心被捕，于2025年12月前往法国。数月后，她因发表批评司法体系以及她称之为威权主义的治理模式的文章，被缺席判处四年监禁。记者海塞姆·梅基也在因其就医院停尸房条件发表公开言论而被判刑后离开了该国。

据记者工会称，警方经常阻止媒体工作者在公共场所报道事件，有时还会将他们扣留数小时。大多数政府部门已不再设有新闻办公室，数名国际记者被拒绝获得采访证。批评性和政治节目已从许多私营广播电台的节目中消失，而国家通讯社TAP仍是例外，继续报道抗议活动、反对派活动和公民社会倡议。

凯斯·赛义德否认自己是独裁者，并表示记者可以自由批评当局。政府代表则称，这些起诉是公正的司法案件，并强调没有人凌驾于法律之上。

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