Президент США Дональд Трамп объявил о планах создать в штате Монтана новый оборонный полигон для испытаний передовых военных технологий. Об этом он заявил во время предвыборного мероприятия в городе Калиспелл, сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters.

Испытания автономных и гиперзвуковых систем

По словам Трампа, так называемый суперполигон будут использовать для тестирования новейших вооружений и технологий. Среди направлений он назвал потенциальные автономные системы вооружения, космические технологии, средства радиоэлектронной борьбы, а также сверхзвуковые и гиперзвуковые системы.

Трамп заявил, что Монтана поможет сохранить преимущество американских военных. Калиспелл — город с населением около 30 тысяч человек, расположенный примерно в 320 км к северо-западу от столицы штата, Хелены.

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Существующая испытательная инфраструктура

В Монтане уже есть Montana Spaceport and Test Range и связанный с ним инновационно-испытательный кампус Limestone Hills. Это государственно-частная инициатива в аэрокосмической и оборонной сферах, развивающая инфраструктуру для коммерческих, гражданских и военных испытаний.

Трамп не уточнил, будет ли новая инициатива Пентагона связана с существующими объектами. Некоторые военные планировщики считают автономные системы, космические технологии, радиоэлектронную борьбу и гиперзвуковое вооружение важными направлениями будущей войны. Сверхзвуковые системы движутся со скоростью выше Маха 1, а гиперзвуковые — выше Маха 5.

Заявление прозвучало во время поездки Трампа по штатам в поддержку кандидатов-республиканцев перед промежуточными выборами 3 ноября. На них должны избрать всех 435 членов Палаты представителей США и 35 из 100 мест в Сенате.

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