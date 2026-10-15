Prezydent USA Donald Trump ogłosił plany utworzenia w stanie Montana nowego poligonu obronnego do testowania zaawansowanych technologii wojskowych. Powiedział o tym podczas wydarzenia wyborczego w mieście Kalispell, informuje TimesLIVE, powołując się na Reuters.

Testy systemów autonomicznych i hipersonicznych

Według Trumpa tak zwany superpoligon będzie wykorzystywany do testowania najnowszej broni i technologii. Wśród wskazanych przez niego kierunków znalazły się potencjalne autonomiczne systemy uzbrojenia, technologie kosmiczne, środki walki elektronicznej, a także systemy naddźwiękowe i hipersoniczne.

Trump oświadczył, że Montana pomoże utrzymać przewagę amerykańskich sił zbrojnych. Kalispell to miasto liczące około 30 tys. mieszkańców, położone około 320 km na północny zachód od stolicy stanu, Heleny.

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Istniejąca infrastruktura testowa

W Montanie istnieją już Montana Spaceport and Test Range oraz powiązany z nim kampus innowacyjno-testowy Limestone Hills. Jest to publiczno-prywatna inicjatywa w sektorach lotniczo-kosmicznym i obronnym, rozwijająca infrastrukturę do testów komercyjnych, cywilnych i wojskowych.

Trump nie sprecyzował, czy nowa inicjatywa Pentagonu będzie powiązana z istniejącymi obiektami. Niektórzy wojskowi planiści uważają systemy autonomiczne, technologie kosmiczne, walkę elektroniczną i broń hipersoniczną za ważne obszary przyszłej wojny. Systemy naddźwiękowe poruszają się z prędkością powyżej Mach 1, a hipersoniczne — powyżej Mach 5.

Ogłoszenie padło podczas podróży Trumpa po stanach w celu wsparcia kandydatów Partii Republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada. Wybrani mają zostać wszyscy 435 członkowie Izby Reprezentantów USA oraz obsadzonych ma być 35 ze 100 miejsc w Senacie.

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