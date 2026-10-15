美国总统唐纳德·特朗普宣布，计划在蒙大拿州建立一座新的国防试验场，用于测试先进军事技术。他在卡利斯佩尔市的一场竞选活动中作出上述表示，据TimesLIVE援引路透社报道。

测试自主和高超音速系统

特朗普表示，所谓的“超级试验场”将用于测试最新武器和技术。他列举的方向包括潜在的自主武器系统、太空技术、电子战装备，以及超音速和高超音速系统。

特朗普称，蒙大拿州将有助于保持美国军队的优势。卡利斯佩尔是一座人口约3万的城市，位于该州首府海伦娜西北约320公里处。

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现有试验基础设施

蒙大拿州已经拥有Montana Spaceport and Test Range及与其相关的Limestone Hills创新与试验园区。这是一项航空航天和国防领域的公私合作倡议，致力于发展商业、民用和军事试验的基础设施。

特朗普没有说明五角大楼的新倡议是否会与现有设施相关联。一些军事规划人员认为，自主系统、太空技术、电子战和高超音速武器是未来战争的重要领域。超音速系统的速度超过1马赫，而高超音速系统的速度超过5马赫。

这一宣布是在特朗普赴多个州支持共和党候选人、为11月3日中期选举助选期间作出的。届时将选出美国众议院全部435名议员，以及参议院100个席位中的35席。

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