Мадьяр подверг критике проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в нынешнем виде не соответствует интересам его страны.

По словам Мадяра, объем средств в национальном пакете финансирования для Венгрии увеличили с 30 до 31 млрд евро. В то же время этого недостаточно, чтобы Будапешт поддержал предложенный бюджет.

Венгерский премьер также отметил, что во время встречи лидеров ЕС прозвучала критика бюджетного предложения. Несмотря на то, что финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики сплочённости не сократили, новый план предусматривает увеличение взносов для Венгрии и других стран — получателей средств.

Мадьяр подчеркнул, что переговоры будут сложными. Европейские лидеры стремятся достичь договоренности на декабрьском саммите, однако соглашение к этому моменту не гарантировано.

Источник: Петер Мадьяр

7 октября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA повторно рассмотрит документы по кластерам 2 и 3 переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ожидается, что Венгрия на этот раз не будет блокировать их согласование.

В Венгрии официально создано Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься поиском и возвратом государственных средств, незаконно присвоенных в предыдущие годы. Новый орган стал одной из ключевых антикоррупционных реформ правительства премьер-министра Петера Мадяра после его победы на парламентских выборах.

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