В Австралии правительство внесло в парламент законопроект о цифровой обязанности проявлять должную заботу для технологических платформ. Министр коммуникаций Аника Уэллс заявила, что новые правила не будут ограничивать право людей высказываться в интернете, слушать подкасты маносферы или распространять теории заговора о высадке человека на Луну, сообщает The Guardian.

По словам Уэллс, инициатива касается не того, что именно люди говорят в интернете, а обязанностей платформ в отношении безопасности пользователей. Она подчеркнула, что закон должен перенести ответственность за риски с пострадавших на компании, создающие цифровую среду.

Обязанности для платформ

Предлагаемые правила должны установить для технологических платформ общую обязанность обеспечивать безопасную онлайн-среду для всех австралийцев. Они будут распространяться на социальные сети, онлайн-игры, приложения и чат-боты.

Уэллс заявила, что нормы могут охватывать мизогинный контент, материалы в поддержку терроризма, а также контент о самоубийстве, самоповреждении и расстройствах пищевого поведения. Законопроект также предусматривает возможность для пользователей отказаться от алгоритмических лент и видеть только публикации страниц, на которые они сами подписаны. За несоблюдение требований платформам могут грозить штрафы свыше 100 млн долларов.

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Критика и анонимные аккаунты

Консервативные политики и общественные группы раскритиковали инициативу, заявив, что определение вредного контента может создать механизм государственной цензуры. Представитель Либеральной партии Джеймс Патерсон назвал законопроект попыткой тайно контролировать и цензурировать высказывания австралийцев.

Отдельные возражения вызвала возможность для регуляторов и исследователей создавать псевдонимные аккаунты, или так называемые sockpuppets, чтобы проверять соблюдение платформами требований. Уэллс отвергла, что такие учетные записи могут использоваться для слежки или распространения пропаганды. По ее словам, они будут нужны только для исследований и правоприменения, а комиссар по онлайн-безопасности будет ежегодно отчитываться об их использовании.

Партия зеленых в целом поддерживает законопроект, но добивается права граждан напрямую подавать иски к технологическим компаниям за нарушение правил и повышения штрафов. Уэллс заявила, что правительство рассматривает такую возможность. Законопроект передадут на рассмотрение Сената, который должен представить доклад в конце ноября; правительство надеется принять документ в этом году.

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