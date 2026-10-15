В Австралії уряд вніс до парламенту законопроєкт про цифровий обов’язок належної обачності для технологічних платформ. Міністерка зв’язку Аніка Веллс заявила, що нові правила не обмежуватимуть право людей висловлюватися в інтернеті, слухати подкасти маносфери чи поширювати теорії змови про висадку людини на Місяць, повідомляє The Guardian.

За словами Веллс, ініціатива стосується не того, що саме люди говорять онлайн, а обов’язків платформ щодо безпеки користувачів. Вона наголосила, що закон має перенести відповідальність за ризики з постраждалих на компанії, які створюють цифрові середовища.

Обов’язки для платформ

Запропоновані правила мають встановити для технологічних платформ загальний обов’язок забезпечувати безпечне онлайн-середовище для всіх австралійців. Вони поширюватимуться на соціальні мережі, онлайн-ігри, застосунки та чатботи.

Веллс заявила, що норми можуть охопити мізогінний контент, матеріали на підтримку тероризму, а також контент про самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки. Законопроєкт також передбачає можливість для користувачів відмовитися від алгоритмічних стрічок і бачити лише дописи сторінок, на які вони самі підписалися. За недотримання вимог платформам можуть загрожувати штрафи понад 100 млн доларів.

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Критика та анонімні акаунти

Консервативні політики та громадські групи розкритикували ініціативу, заявивши, що визначення шкідливого контенту може створити механізм державної цензури. Представник Ліберальної партії Джеймс Патерсон назвав законопроєкт спробою таємно контролювати й цензурувати висловлювання австралійців.

Окремі заперечення викликала можливість для регуляторів і дослідників створювати псевдонімні акаунти, або так звані sockpuppets, щоб перевіряти виконання вимог платформами. Веллс заперечила, що такі облікові записи можуть використовуватися для стеження чи поширення пропаганди. За її словами, вони будуть потрібні лише для досліджень і правозастосування, а комісар з онлайн-безпеки щороку звітуватиме про їх використання.

Партія зелених загалом підтримує законопроєкт, але домагається права для громадян безпосередньо позиватися до технологічних компаній за порушення правил і підвищення штрафів. Веллс заявила, що уряд розглядає таку можливість. Законопроєкт передадуть на розгляд Сенату, який має подати доповідь наприкінці листопада; уряд сподівається ухвалити документ цього року.

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