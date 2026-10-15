W Australii rząd wniósł do parlamentu projekt ustawy o cyfrowym obowiązku należytej staranności dla platform technologicznych. Minister komunikacji Anika Wells oświadczyła, że nowe przepisy nie będą ograniczać prawa ludzi do wypowiadania się w internecie, słuchania podcastów manosfery ani rozpowszechniania teorii spiskowych o lądowaniu człowieka na Księżycu, informuje The Guardian.

Według Wells inicjatywa nie dotyczy tego, co dokładnie ludzie mówią w internecie, lecz obowiązków platform w zakresie bezpieczeństwa użytkowników. Podkreśliła, że ustawa ma przenieść odpowiedzialność za ryzyko z osób poszkodowanych na firmy tworzące środowiska cyfrowe.

Obowiązki dla platform

Proponowane przepisy mają ustanowić dla platform technologicznych ogólny obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska online wszystkim Australijczykom. Będą obejmować media społecznościowe, gry online, aplikacje i chatboty.

Wells oświadczyła, że przepisy mogą obejmować treści mizoginiczne, materiały wspierające terroryzm, a także treści dotyczące samobójstw, samookaleczeń i zaburzeń odżywiania. Projekt ustawy przewiduje także możliwość rezygnacji przez użytkowników z algorytmicznych kanałów i oglądania wyłącznie wpisów ze stron, które sami obserwują. Za nieprzestrzeganie wymogów platformom mogą grozić grzywny przekraczające 100 mln dolarów.

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Krytyka i anonimowe konta

Konserwatywni politycy i grupy obywatelskie skrytykowali inicjatywę, twierdząc, że definicja szkodliwych treści może stworzyć mechanizm państwowej cenzury. Przedstawiciel Partii Liberalnej James Paterson nazwał projekt ustawy próbą potajemnego kontrolowania i cenzurowania wypowiedzi Australijczyków.

Osobne zastrzeżenia wywołała możliwość tworzenia przez regulatorów i badaczy pseudonimowych kont, czyli tak zwanych sockpuppetów, w celu sprawdzania przestrzegania wymogów przez platformy. Wells zaprzeczyła, że takie konta mogą być wykorzystywane do inwigilacji lub rozpowszechniania propagandy. Jak stwierdziła, będą one potrzebne wyłącznie do badań i egzekwowania prawa, a komisarz ds. bezpieczeństwa online będzie co roku składać sprawozdanie z ich wykorzystania.

Partia Zielonych zasadniczo popiera projekt ustawy, ale zabiega o prawo obywateli do bezpośredniego pozywania firm technologicznych za naruszanie zasad oraz o podwyższenie grzywien. Wells oświadczyła, że rząd rozważa taką możliwość. Projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Senat, który ma przedstawić raport pod koniec listopada; rząd ma nadzieję uchwalić dokument w tym roku.

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