澳大利亚政府已向议会提交一项关于科技平台数字注意义务的法案。通信部长阿妮卡·韦尔斯表示，新规不会限制人们在网上表达意见、收听男性圈层播客，或传播关于人类登月的阴谋论的权利，据《卫报》报道。

韦尔斯称，该倡议关注的并非人们究竟在网上说什么，而是平台在用户安全方面的义务。她强调，该法律应将风险责任从受影响者转移给创建数字环境的公司。

平台的义务

拟议规则旨在为科技平台设定一项总体义务，即为所有澳大利亚人确保安全的在线环境。其将适用于社交媒体、网络游戏、应用程序和聊天机器人。

韦尔斯表示，这些规定可能涵盖厌女内容、支持恐怖主义的材料，以及关于自杀、自残和进食障碍的内容。法案还规定，用户可以选择退出算法信息流，只查看自己关注页面发布的内容。平台若不遵守要求，可能面临超过1亿澳元的罚款。

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批评与匿名账户

保守派政治人士和公民团体批评了这项倡议，称对有害内容的定义可能会形成国家审查机制。自由党代表詹姆斯·帕特森称，该法案是试图秘密控制和审查澳大利亚人言论的行为。

监管机构和研究人员可以创建化名账户，即所谓的“马甲账户”，以检查平台是否遵守要求的可能性，也引发了单独的反对意见。韦尔斯否认此类账户可能被用于监控或传播宣传。她表示，这些账户仅用于研究和执法，网络安全专员将每年报告其使用情况。

绿党总体上支持该法案，但要求赋予公民就违反规则直接起诉科技公司的权利，并提高罚款。韦尔斯表示，政府正在考虑这种可能性。该法案将提交参议院审议，参议院应在11月底提交报告；政府希望在今年通过该文件。

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