W Stambule w Turcji 14-letni chłopiec zginął po porażeniu prądem podczas silnej ulewy. Według Al Jazeery kamera monitoringu w dzielnicy Balat w okręgu Fatih zarejestrowała, jak nastolatek szedł przez kałuże w pobliżu wjazdu na parking, po czym upadł. Został przewieziony do szpitala nieprzytomny, jednak chłopca nie udało się uratować. Urząd Gubernatora Stambułu wszczął śledztwo w sprawie okoliczności jego śmierci.

Podtopienia i zawalenia dróg

Ulewa rozpoczęła się we wtorek wieczorem po ostrzeżeniach tureckiej służby meteorologicznej. Woda zalała drogi, przejścia podziemne, budynki mieszkalne, sklepy i piwnice w kilku częściach miasta, w tym w Esenyurcie i Sultangazi. Części dróg zawaliły się w okręgach Eyüpsultan i Gaziosmanpaşa.

Służby ratunkowe otrzymały ponad 2,5 tys. zgłoszeń związanych z niepogodą. Władze odnotowały 1277 podtopień i 15 osuwisk, a 47 osób zostało odciętych w wyniku skutków żywiołu. Niekorzystna pogoda dotknęła ponad 800 domów, 280 przedsiębiorstw i 76 pojazdów.

Ograniczenia z powodu niepogody

Woda dostała się także do dwóch szpitali oraz przez sufit stacji metra Haciosman. W Sultangazi w szkole podstawowej zawalił się mur oporowy, gdy uczniowie przebywali w klasach; nie było doniesień o poszkodowanych dzieciach.

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Gubernator Stambułu Davut Gül zaapelował do mieszkańców, aby nie opuszczali domów bez pilnej potrzeby. Poradził mieszkańcom lokali w piwnicach, by spędzili noc na wyższych piętrach i nie zbliżali się do koryt strumieni, przejść podziemnych oraz innych obszarów zagrożonych podtopieniami.

W mieście zawieszono zajęcia, a ruch motocykli zakazano od godz. 21:00 w środę do odwołania. Do usuwania skutków skierowano około 8 tys. pracowników oraz 2 tys. pojazdów i maszyn budowlanych.

Najwięcej opadów odnotowano w rejonie Ömerli w okręgu Beykoz po azjatyckiej stronie Stambułu — niemal 194 mm. Pełniący obowiązki burmistrza miasta Nuri Aslan oświadczył, że w niektórych częściach metropolii w ciągu 12 godzin spadło niemal 100 mm deszczu.

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