Nowe badanie oszacowało liczbę rdzennej ludności Australii przed przybyciem Pierwszej Floty w 1788 roku na 2,22 mln osób. Według modelu naukowców do 1861 roku liczba ta zmniejszyła się o około 93% — do 7% poziomu sprzed kolonizacji, podaje ScienceDaily.

Nowe oszacowanie liczby ludności

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Human Behaviour połączyli rekonstrukcje genetyczne, znaleziska archeologiczne, obserwacje etnograficzne, dane historyczne oraz modelowanie komputerowe. Analizowali również, ile osób mogły wyżywić różne środowiska naturalne kontynentu.

Mediana oszacowania wynosi 2,22 mln osób, czyli około 0,29 osoby na kilometr kwadratowy. To znacznie więcej niż wcześniejsze wyliczenia, które przeważnie wahały się od 250 tys. do 1 mln. Oszacowanie antropologa Alfreda Radcliffe'a-Browna z lat 30. XX wieku wskazywało na około 250 tys. rdzennych mieszkańców przed kolonizacją.

Badacze uważają, że wczesne szacunki nie uwzględniały w pełni skutków chorób, przemocy na kolonialnych pograniczach i systemowego ucisku, które wpływały na liczebność ludności jeszcze przed przeprowadzeniem pierwszych spisów.

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Straty po 1788 roku

Porównując swój model z wczesnymi danymi spisowymi, naukowcy oszacowali liczbę nadmiarowych zgonów w latach 1788–1861 na około 2,06 mln. Odpowiada to średnio około 28,2 tys. nadmiarowych zgonów rocznie przez 73 lata.

Według spisu ludności Australii z 2021 roku liczebność rdzennej ludności wynosiła około 37% mediany oszacowania, które badanie podaje dla 1788 roku. Autorzy prognozują, że przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu może ona powrócić do tego poziomu około 2047 roku.

Naukowcy zaznaczają, że wyniki mają znaczenie dla zrozumienia traumy międzypokoleniowej i utrzymujących się nierówności, a także dla kształtowania polityki wsparcia rdzennych społeczności Australii.

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