一项新研究估计，1788年第一舰队抵达前，澳大利亚原住民人口为222万人。根据科学家的模型，到1861年，这一数字减少了约93%——降至殖民前水平的7%，ScienceDaily报道。

新的人口估算

这项发表于《Nature Human Behaviour》期刊的研究，其作者结合了遗传学重建、考古发现、民族志观察、历史资料和计算机建模。他们还分析了该大陆不同自然环境能够供养的人口数量。

中位数估计为222万人，即每平方公里约0.29人。这显著高于此前的计算结果，后者大多介于25万至100万人之间。人类学家阿尔弗雷德·拉德克利夫-布朗在20世纪30年代作出的估计认为，殖民化前约有25万原住民。

研究人员认为，早期估算没有充分考虑疾病、殖民边疆暴力和系统性压迫的影响，而这些因素在首次人口普查进行前就已影响人口数量。

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1788年后的损失

通过将模型与早期人口普查数据进行比较，科学家估计1788年至1861年间的超额死亡人数约为206万。这相当于73年间平均每年约2.82万例超额死亡。

根据澳大利亚2021年人口普查，原住民人口约为该研究对1788年给出的中位数估计的37%。作者预测，若当前增长速度保持不变，人口可能在约2047年恢复至这一水平。

科学家指出，这些结果对于理解代际创伤和长期存在的不平等，以及制定支持澳大利亚原住民社区的政策，具有重要意义。

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