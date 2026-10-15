Новое исследование оценило численность коренного населения Австралии до прибытия Первого флота в 1788 году в 2,22 млн человек. Согласно модели ученых, к 1861 году эта численность сократилась примерно на 93% — до 7% от доколониального уровня, сообщает ScienceDaily.

Новая оценка численности населения

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, объединили генетические реконструкции, археологические находки, этнографические наблюдения, исторические сведения и компьютерное моделирование. Они также анализировали, сколько людей могли прокормить различные природные среды континента.

Медианная оценка составляет 2,22 млн человек, или около 0,29 человека на квадратный километр. Это значительно больше предыдущих расчетов, которые преимущественно колебались от 250 тыс. до 1 млн. Оценка антрополога Альфреда Рэдклиффа-Брауна, сделанная в 1930-х годах, предполагала примерно 250 тыс. коренных жителей до колонизации.

Исследователи считают, что ранние подсчеты не в полной мере учитывали последствия болезней, насилия на колониальных границах и системного угнетения, которые влияли на численность населения еще до проведения первых переписей.

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Потери после 1788 года

Сопоставив свою модель с ранними данными переписей, ученые оценили количество избыточных смертей в 1788–1861 годах примерно в 2,06 млн. Это соответствует в среднем около 28,2 тыс. избыточных смертей в год на протяжении 73 лет.

Согласно переписи населения Австралии 2021 года, численность коренного населения составляла около 37% от медианной оценки, которую исследование приводит для 1788 года. Авторы прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов роста она может вернуться к этому уровню примерно в 2047 году.

Ученые отмечают, что результаты важны для осмысления межпоколенческой травмы и сохраняющегося неравенства, а также для формирования политики поддержки коренных общин Австралии.

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