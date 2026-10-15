Дослідники: за 73 роки Австралія втратила 93% корінного населення — ScienceDaily

Нове дослідження оцінило чисельність корінного населення Австралії до прибуття Першого флоту у 1788 році в 2,22 млн осіб. За моделлю науковців, до 1861 року ця чисельність скоротилася приблизно на 93% — до 7% від доколонізаційного рівня, повідомляє ScienceDaily.

Нова оцінка населення

Автори роботи, опублікованої в журналі Nature Human Behaviour, поєднали генетичні реконструкції, археологічні знахідки, етнографічні спостереження, історичні відомості та комп'ютерне моделювання. Вони також аналізували, скільки людей могли прогодувати різні природні середовища континенту.

Медіанна оцінка становить 2,22 млн осіб, або близько 0,29 людини на квадратний кілометр. Це значно більше за попередні розрахунки, які здебільшого коливалися від 250 тис. до 1 млн. Оцінка антрополога Альфреда Редкліффа-Брауна, зроблена у 1930-х роках, передбачала приблизно 250 тис. корінних жителів до колонізації.

Дослідники вважають, що ранні підрахунки не повною мірою враховували наслідки хвороб, насильства на колоніальних кордонах і системного утиску, які вплинули на чисельність населення ще до проведення перших переписів.

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Втрати після 1788 року

Зіставивши свою модель із ранніми даними переписів, науковці оцінили кількість надлишкових смертей у 1788–1861 роках приблизно у 2,06 млн. Це відповідає в середньому близько 28,2 тис. надлишкових смертей на рік протягом 73 років.

За даними перепису населення Австралії 2021 року, чисельність корінного населення становила близько 37% від медіанної оцінки, яку дослідження наводить для 1788 року. Автори прогнозують, що за збереження нинішніх темпів зростання вона може повернутися до цього рівня приблизно у 2047 році.

Науковці зазначають, що результати мають значення для осмислення міжпоколінної травми та тривалої нерівності, а також для формування політики підтримки корінних громад Австралії.

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