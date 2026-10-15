TimesLIVE сообщает, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз инфляции для стран Африки к югу от Сахары, хотя ожидания относительно темпов экономического роста региона улучшились. МВФ предупредил, что экономическая устойчивость региона остается уязвимой из-за инфляционного давления, высокой стоимости заимствований и климатических рисков.

Прогноз роста и инфляции

Фонд повысил прогноз роста экономики региона в 2026 году до 4,5% против 4,3%, которые ожидал в апреле. Это объяснили корректировкой глобальных цепочек поставок и внутренними реформами.

В то же время медианная инфляция, по оценкам МВФ, вырастет с 3,4% в 2025 году до 4,3% в 2026 году и до 5% в 2027 году. В апрельском прогнозе фонд ожидал, что инфляция достигнет 5% уже в 2026 году, а затем начнет снижаться. МВФ отметил, что большинству стран может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям.

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Долги, помощь и климатический риск

Процентные платежи уже поглощают около 12% государственных доходов стран региона. Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла с 4% в конце февраля до 5,2% в конце сентября, что повышает стоимость заимствований, даже несмотря на сужение суверенных спредов.

МВФ также обратил внимание на задержки с реструктуризацией долгов. Эфиопия, Гана и Замбия достигли прогресса в этих процессах, однако они продолжались годами. Директор Африканского департамента МВФ Зейн Зейдане заявил, что новые подходы и типовые меморандумы должны ускорить будущие реструктуризации.

Дополнительными рисками названы разрыв между экспортерами и импортерами сырья, дальнейшее сокращение двусторонней помощи и явление Эль-Ниньо. Согласно моделированию МВФ, климатический шок может сократить рост региона на 0,5 процентного пункта и повысить инфляцию на 2,6 процентного пункта в 2027 году.

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