Зеленский и Мадьяр впервые встретятся в Брюсселе в рамках саммита ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 16 октября проведут первую двустороннюю встречу в Брюсселе. Переговоры состоятся в рамках саммита Европейского Союза, который украинская сторона называет особенно важным.
Как отметил Петер Мадьяр, он отправляется в Брюссель на «особенно важный» саммит ЕС.
На повестке дня — дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, преодоление энергетического кризиса, а также семилетний бюджет ЕС, который имеет решающее значение для экономического роста Венгрии, добавил он.
Встреча Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на утро пятницы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности украинской стороны к встрече.
«Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится», — отметил дипломат.
Ранее Мадяр положительно отреагировал на украинский законопроект об образовании на языках национальных меньшинств.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обучении на языках национальных меньшинств.
До этого Петер Мадяр отреагировал на подозрение по делу о телефоне.