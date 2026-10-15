Зеленский и Мадьяр впервые встретятся в Брюсселе в рамках саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 16 октября проведут первую двустороннюю встречу в Брюсселе. Переговоры состоятся в рамках саммита Европейского Союза, который украинская сторона называет особенно важным.

Как отметил Петер Мадьяр, он отправляется в Брюссель на «особенно важный» саммит ЕС.

На повестке дня — дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, преодоление энергетического кризиса, а также семилетний бюджет ЕС, который имеет решающее значение для экономического роста Венгрии, добавил он.

Встреча Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на утро пятницы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности украинской стороны к встрече.

«Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится», — отметил дипломат.

Ранее Мадяр положительно отреагировал на украинский законопроект об образовании на языках национальных меньшинств.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обучении на языках национальных меньшинств.

До этого Петер Мадяр отреагировал на подозрение по делу о телефоне.

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