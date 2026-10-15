Korea Południowa: zgłoszono manipulacje frekwencją w 30 komisjach — Korea Herald
W Korei Południowej zespół specjalnego doradcy Lee Tae-hwana oświadczył, że wykrył sfałszowane zapisy dotyczące frekwencji wyborczej w 30 komisjach wyborczych podczas wyborów lokalnych 3 czerwca.
Weryfikacja zapisów o frekwencji
Jak informuje Korea Herald, zespół specjalnego doradcy wykrył oznaki manipulacji danymi w 25 dzielnicach, miastach i powiatach po sprawdzeniu zapisów o frekwencji i przesłuchaniu około 70 pracowników organów wyborczych. Kolejne pięć przypadków fałszywego korygowania danych, według publikacji, ustaliła wspólna grupa prokuratorów i policji w regionalnych komisjach wyborczych.
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Przeszukania w organach wyborczych
Według zespołu Lee komisje zmieniały łączne wyniki głosowania, aby odpowiadały błędnie wprowadzonym godzinowym wskaźnikom frekwencji. Tego samego dnia zespół specjalnego doradcy przeprowadził przeszukania w organach wyborczych, aby ustalić skalę i charakter możliwych manipulacji. Przeszukania odbyły się w siedzibie Krajowej Komisji Wyborczej w Gwacheon w prowincji Gyeonggi, a także w sześciu lokalnych biurach.
Wyborom lokalnym w czerwcu towarzyszyły kontrowersje związane z szeregiem naruszeń, w tym niedoborem kart do głosowania, przez który kilku wyborców nie mogło oddać głosu. Zespół Lee utworzono we wrześniu w celu zbadania liczenia wyborców, domniemanych manipulacji danymi i innych naruszeń podczas wyborów.