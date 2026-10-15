В Южной Корее команда специального советника Ли Тхэ Хвана заявила, что выявила фальсифицированные записи о явке избирателей в 30 избирательных комиссиях во время местных выборов 3 июня.

Проверка записей о явке

Как сообщает Korea Herald, команда специального советника выявила признаки манипуляций данными в 25 районах, городах и округах после проверки записей о явке и опроса примерно 70 работников избирательных органов. Еще пять случаев ложной корректировки данных, по информации издания, установила совместная группа прокуроров и полиции в региональных избирательных комиссиях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обыски в избирательных органах

По данным команды Ли, комиссии изменяли общие итоги голосования, чтобы они соответствовали ошибочно внесенным почасовым показателям явки. В тот же день команда специального советника провела обыски в избирательных органах, чтобы определить масштабы и характер возможных манипуляций. Обыски прошли в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии в Квачхоне, провинция Кёнгидо, а также в шести местных офисах.

Местные выборы в июне сопровождались спорами из-за ряда нарушений, в частности нехватки бюллетеней, из-за которой несколько избирателей не смогли проголосовать. Команда Ли была создана в сентябре для расследования подсчета избирателей, вероятных манипуляций данными и других нарушений во время выборов.

Читай нас в