Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал к более широкой дискуссии о признании различных форм семей. Во время мероприятия по презентации правительственной демографической стратегии он поставил под сомнение практику называть «нормальными» семьи, образованные браком мужчины и женщины. Об этом сообщает Korea Herald.

Ли предложил обсудить, в какой степени общество должно признавать и принимать другие формы семей. Согласно опросу Hankook Research, проведенному в мае, большинство респондентов назвали «нормальными» 10 из 13 предложенных типов семей. В то же время альтернативные семьи, однополые семьи и семьи пар, проживающих вместе без брака, получили менее 50% поддержки. В исследовании слово «нормальные» использовалось для изучения общественных взглядов, а не для оценки семей.

Отношение к семьям с незамужними родителями

Доля респондентов, принимающих семьи с незамужними матерями, выросла с 56% в 2022 году до 60% в этом году. Для неженатых отцов этот показатель увеличился с 54% до 59%. Самый низкий уровень принятия среди опрошенных был зафиксирован в отношении однополых семей — 28%.

Президент Корейской ассоциации семей незамужних матерей Ким Мин Чжон заявила, что отношение к незамужним матерям и неженатым отцам улучшается, однако некоторые семьи по-прежнему считают свои обстоятельства поводом для стыда. По ее словам, необходимы дальнейшие изменения, чтобы родители и их дети не сталкивались с дискриминацией в школах и обществе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Партнерства вне брака

В Южной Корее семейные связи традиционно определялись кровным родством и браком. В то же время рост числа домохозяйств из одного человека усилил призывы признать отношения, основанные на совместном проживании и взаимной заботе. В 2025 году в стране насчитывалось 8,24 млн таких домохозяйств, или 36,6% от всех домохозяйств; почти 30% людей, живших в одиночестве, были в возрасте 65 лет и старше.

В апрельском отчете Исследовательской службы Национального собрания обратили внимание на риски социальной изоляции и пробелы в уходе за пожилыми людьми, живущими в одиночестве. В документе призвали изменить законодательство для защиты отношений заботы вне брака и кровного родства, в частности в вопросах медицинской помощи и жилья.

Опрос Hankook Research показал, что 42% респондентов считали «нормальными» альтернативные семьи — людей, ведущих общее хозяйство без кровных, брачных или усыновительных связей. Доля тех, кто не соглашался с таким определением, сократилась с 48% в 2022 году до 41% в этом году. В 2023 году в Национальное собрание внесли первый законопроект о жизненном партнерстве, однако он не был принят до окончания срока полномочий предыдущего состава парламента в мае 2024 года, после чего документ отклонили.

Читай нас в