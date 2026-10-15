韩国总统李在明呼吁就承认不同家庭形式展开更广泛的讨论。在介绍政府人口战略的一场活动上，他对将由一男一女婚姻组成的家庭称为“正常”的做法提出质疑。据《韩国先驱报》报道。

李在明提议讨论社会应在多大程度上承认并接纳其他家庭形式。根据Hankook Research于5月进行的一项调查，多数受访者将13种提出的家庭类型中的10种称为“正常”。与此同时，替代家庭、同性家庭以及未婚同居伴侣家庭获得的支持率不足50%。该研究使用“正常”一词是为了了解公众观点，而非评价家庭。

对未婚父母家庭的态度

接受未婚母亲家庭的受访者比例从2022年的56%上升至今年的60%。对于未婚父亲，这一比例从54%升至59%。受访者对同性家庭的接受度最低，为28%。

韩国未婚母亲家庭协会会长金敏贞表示，人们对未婚母亲和父亲的态度正在改善，但一些家庭仍将自身处境视为羞耻的原因。她表示，还需要进一步改变，以确保父母及其子女不会在学校和社会中遭遇歧视。

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婚姻之外的伴侣关系

在韩国，家庭关系传统上由血缘和婚姻界定。与此同时，单人住户数量的增长加强了要求承认基于共同生活和相互照料关系的呼声。2025年，该国共有824万个此类住户，占所有住户的36.6%；独居者中近30%年龄在65岁及以上。

国会研究服务处4月的一份报告指出，独居老年人面临社会孤立风险以及照护缺口。该文件呼吁修改立法，以保护婚姻和血缘关系之外的照护关系，包括在医疗服务和住房问题上。

Hankook Research调查显示，42%的受访者认为替代家庭“正常”——即没有血缘、婚姻或收养关系而共同经营家庭的人。不同意这一界定者的比例从2022年的48%降至今年的41%。2023年，首份关于生活伴侣关系的法案被提交至国会，但在上一届议会任期于2024年5月结束前未获通过，随后该文件被否决。

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