Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał do szerszej dyskusji na temat uznania różnych form rodzin. Podczas wydarzenia poświęconego prezentacji rządowej strategii demograficznej zakwestionował praktykę nazywania „normalnymi” rodzin utworzonych przez małżeństwo kobiety i mężczyzny. Poinformował o tym Korea Herald.

Lee zaproponował dyskusję nad tym, w jakim stopniu społeczeństwo powinno uznawać i akceptować inne formy rodzin. Według badania Hankook Research przeprowadzonego w maju większość respondentów uznała za „normalne” 10 z 13 zaproponowanych typów rodzin. Jednocześnie rodziny alternatywne, rodziny jednopłciowe oraz rodziny par mieszkających razem bez zawarcia małżeństwa uzyskały mniej niż 50% poparcia. W badaniu słowo „normalne” wykorzystano do analizy poglądów społecznych, a nie do oceny rodzin.

Stosunek do rodzin z niezamężnymi rodzicami

Odsetek respondentów akceptujących rodziny z niezamężnymi matkami wzrósł z 56% w 2022 roku do 60% w tym roku. W przypadku nieżonatych ojców wskaźnik zwiększył się z 54% do 59%. Najniższy poziom akceptacji wśród ankietowanych odnotowano wobec rodzin jednopłciowych — 28%.

Prezeska Koreańskiego Stowarzyszenia Rodzin Niezamężnych Matek Kim Min Jung oświadczyła, że stosunek do niezamężnych matek i nieżonatych ojców się poprawia, jednak niektóre rodziny nadal uważają swoją sytuację za powód do wstydu. Jej zdaniem potrzebne są dalsze zmiany, aby rodzice i ich dzieci nie spotykali się z dyskryminacją w szkołach i społeczeństwie.

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Partnerstwa poza małżeństwem

W Korei Południowej więzi rodzinne tradycyjnie określano przez pokrewieństwo i małżeństwo. Jednocześnie wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych nasilił wezwania do uznania relacji opartych na wspólnym życiu i wzajemnej trosce. W 2025 roku w kraju było 8,24 mln takich gospodarstw, czyli 36,6% wszystkich gospodarstw domowych; niemal 30% osób mieszkających samotnie miało 65 lat lub więcej.

W kwietniowym raporcie Służby Badawczej Zgromadzenia Narodowego zwrócono uwagę na ryzyko izolacji społecznej oraz luki w opiece nad starszymi osobami mieszkającymi samotnie. Dokument wzywał do zmiany przepisów, aby chronić relacje opiekuńcze poza małżeństwem i więzami krwi, w tym w kwestiach opieki medycznej i mieszkalnictwa.

Badanie Hankook Research wykazało, że 42% respondentów uznało za „normalne” rodziny alternatywne — osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe bez więzów krwi, małżeńskich ani adopcyjnych. Odsetek osób, które nie zgadzały się z taką definicją, zmniejszył się z 48% w 2022 roku do 41% w tym roku. W 2023 roku do Zgromadzenia Narodowego wniesiono pierwszy projekt ustawy o partnerstwie życiowym, jednak nie został on przyjęty przed zakończeniem kadencji poprzedniego składu parlamentu w maju 2024 roku, po czym dokument odrzucono.

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