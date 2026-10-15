Kiedy w sobotę, 10 października, Donald Trump ogłosił zawarcie „porozumienia w sprawie oleju napędowego” z Władimirem Putinem, wielu Ukraińców zareagowało z szokiem. Mówiono: jak to możliwe, że przywódca demokratycznego świata uzgodnił z dyktatorem zniesienie sankcji na jego eksport, a do tego dosłownie nie zażądał nic w zamian. Nie chodziło tu nawet tyle o aspekt praktyczny, co o aspekt moralno-etyczny tej kwestii. Jeśli jednak odrzucimy emocje i przyjrzymy się całej historii Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza od XX wieku, staje się oczywiste: to nie jest anomalia. To właśnie norma.

Ameryka przez dziesięciolecia (!) wspierała skorumpowanych autokratów, dyktatorów, a czasem nawet prawdziwych tyranów na całym świecie – gdy było to opłacalne. Nie działo się tak dlatego, że amerykańscy prezydenci różnych epok byli jakoś szczególnie złymi ludźmi. Po prostu polityka zagraniczna USA w rzeczywistości nigdy nie opierała się na wartościach. Zawsze opierała się na pragmatyzmie, realpolitik i przeciwstawianiu się tym, których w Białym Domu uważano za wrogów.

Historia tych sojuszy to historia kompromisów, które często kończyły się katastrofami. Jednak Waszyngton nadal je zawierał, o ile odpowiadało to jego interesom w danym okresie. Którzy dyktatorzy korzystali ze wsparcia i/lub patronatu USA w różnych okresach historii? Więcej szczegółów — w zestawieniu przygotowanym przez UA.News.

„Ojciec narodów” Józef Stalin

Sojusz prezydenta Franklina Roosevelta ze Stalinem podczas II wojny światowej to najwyraźniejszy przykład tego, jak Stany Zjednoczone są gotowe przymknąć oko na wszystko w imię strategicznego zwycięstwa. Roosevelt i Stalin wymieniali setki listów, spotykali się osobiście podczas międzynarodowych konferencji w Teheranie i Jałcie itp. Prezydent USA usilnie zabiegał o przychylność radzieckiego przywódcy jako kluczowego sojusznika w walce z Hitlerem, obiecując, że przywódca ZSRR otrzyma wszystko, co jest potrzebne dla powojennego bezpieczeństwa.

Cena tego sojuszu była ogromna. Stalin uzyskał zgodę na to, by cała Europa Wschodnia i Środkowa pozostała pod wpływem Związku Radzieckiego. Otrzymał program Lend-Lease: wszechstronną pomoc amerykańską o wartości odpowiadającej dzisiejszym 150–160 mld dolarów. Otrzymał miejsce w ONZ, i to nie tylko dla ZSRR jako całości, ale także dla Ukraińskiej i Białoruskiej SRR w szczególności. I w końcu uzyskał milczącą zgodę Ameryki, że Zachód nie będzie ingerował w to, jak Moskwa „organizuje” swój blok. A wszystko to – po krwawej wojnie domowej i „czerwonym terrorze”, po wszystkich sankcjach antyradzieckich, po głodzie w latach 1932–1933, po „Wielkim Terrorze” w latach 1937–1938 i tak dalej.



Anastacio „ten sukinsyn” Somoza

Historia amerykańskiej przyjaźni z klanem Somozy rozpoczęła się na długo przed II wojną światową. W 1927 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły szkolenie nikaraguańskich sił zbrojnych. Wojska amerykańskie opuściły kraj w 1933 roku. Trzy lata później Somoza przejął władzę i zapoczątkował dynastię, która rządziła Nikaraguą przez 42 lata.

Stany Zjednoczone zasypywały reżim Somozy bronią i pomocą wojskową. Od 1950 roku Waszyngton przekazał reżimowi ponad 30 mln dolarów (ponad 415 mln dolarów według dzisiejszej wartości) pomocy wojskowej – to niemała kwota dla kraju o populacji nieco ponad 2 mln osób. To właśnie o Somozie Franklin Roosevelt, jak się uważa, wypowiedział słynne słowa: „To sukinsyn, ale to nasz sukinsyn” — i w tych słowach tkwi cała istota amerykańskiej realpolitik.

Dopiero w 1978 roku, po głośnym zabójstwie opozycyjnego dziennikarza Pedro Joaquína Chamorro, Stany Zjednoczone zawiesiły pomoc wojskową. Somoza został ostatecznie obalony w 1979 roku. Po nim pozostał kraj w ruinach, na który czekało prawie dziesięć lat wojny domowej.

Generał Suharto

W 1965 roku w Indonezji doszło do zamachu stanu, który wyniosł do władzy generała Suharto. W ciągu zaledwie kilku miesięcy (!) zamordowano od 500 tysięcy do miliona (!!) osób: komunistów, zwykłych lewicowców, osoby pochodzenia chińskiego i inne. Była to jedna z największych rzezi drugiej połowy XX wieku. A Stany Zjednoczone… w pełni ją poparły.

Ambasador USA w Indonezji Marshall Green napisał do Waszyngtonu, że „wszyscy trzynastu najwyższych rangą członków sztabu Suharto przeszło szkolenie w USA w ramach programu pomocy wojskowej”. Minister obrony USA Robert McNamara w notatce służbowej skierowanej do prezydenta Johnsona wyraźnie zaznaczył, że amerykański program pomocy wojskowej dla Indonezji „w znacznym stopniu przyczynił się do antykomunistycznej, proamerykańskiej orientacji armii i zachęciła ją do wystąpienia przeciwko KPI (Komunistycznej Partii Indonezji – red.)”. Stany Zjednoczone wydały również miliony na szkolenie indonezyjskich żołnierzy.

Generał Hadži Mohammed Suharto rządził krajem przez 32 lata. Jego reżim był skrajnie skorumpowany i bardzo, bardzo okrutny. Był jednak konsekwentnym antykomunistą — i to wystarczyło.



Augusto Pinochet

W 1970 roku w Chile w całkowicie demokratycznych wyborach wybrano socjalistę Salvadora Allende. Służby specjalne USA przeznaczyły ogromne środki na destabilizację sytuacji w kraju. 11 września 1973 roku generał Augusto Pinochet dokonał zamachu stanu. Allende popełnił samobójstwo, by nie wpaść w ręce junty. Rozpoczęła się era 17-letniej dyktatury Pinocheta.

Odtajnione dokumenty potwierdzają, że CIA prowadziła zakrojone na szeroką skalę tajne operacje mające na celu obalenie demokratycznie wybranego socjalistycznego rządu Allende i pomoc w doprowadzeniu do władzy proamerykańskich prawicowych wojskowych. Stany Zjednoczone nadal wspierały ten reżim, nawet gdy okazało się, że junta torturuje i zabija tysiące przeciwników politycznych. Dopiero pod koniec lat 80. prezydent Ronald Reagan zaczął wywierać silną presję na Pinocheta, aby ten ustąpił ze stanowiska.

„Złoty dyktator” Ferdinand Marcos

Ferdynand Marcos rządził Filipinami od 1965 do 1986 roku – początkowo jako wybrany prezydent, a od 1972 roku jako dyktator po wprowadzeniu stanu wojennego. Stany Zjednoczone były jego głównym sojusznikiem przez cały ten czas. Filipiny stanowiły kluczową bazę amerykańskiej obecności w Azji. Aby zachować strategiczne bazy, Waszyngton przymykał oko dosłownie na wszystko, co robił „Apo Lakay” (z języka filipińskiego – „mądry przywódca”) Marcos.

Tak więc dyktator zniósł konstytucję, uwięził opozycję, wprowadził godzinę policyjną itp. Według różnych szacunków w czasie jego rządów zabito około 3200 osób, aresztowano 70 tysięcy, a 34 tysiące poddano torturom. Jednak administracje Johnsona, Nixona, Forda, Cartera i Reagana niezmiennie wspierały Marcosa — dostarczając broń, pieniądze i zapewniając polityczne wsparcie.

Poza tym polityk ten znany był ze swojej żądzy bogactwa. Według różnych szacunków suma środków, które w taki czy inny sposób zostały zrabowane przez Marcosa i jego bliskich z kasy państwa filipińskiego, wynosi obecnie 22 miliardy dolarów. Z tego powodu media nadały mu przydomek „złotego dyktatora”.

Dopiero w 1986 roku, po masowych protestach, Stany Zjednoczone odwróciły się od niego. Marcos uciekł na Hawaje, gdzie zmarł.



Reza Pahlavi

Szach Iranu Mohammed Reza Pahlavi przejął pełnię władzy w 1953 roku dzięki zamachowi stanu zorganizowanemu przez CIA. Rządził przez 26 lat jako monarcha absolutny, a sam Iran w tym czasie stał się krajem całkowicie skorumpowanym. Jego tajna policja SAVAK przez te wszystkie lata porywała, torturowała i zabijała przeciwników. Był jednak prozachodni, a to wystarczyło.

Stany Zjednoczone sprzedały szachowi broń wartą miliardy dolarów – później cała ta broń trafiła w ręce islamistów na czele z ajatollahem Chomeinim. Do lat 70. Stany Zjednoczone zapewniały 60% wszystkich dostaw broni do Iranu. Reżim szacha, znany z powszechnej korupcji oraz ogromnej władzy służb specjalnych i tajnej policji, zakończył się w 1979 roku wraz z rewolucją islamską.



„Stalin Bliskiego Wschodu” — Saddam Hussein

Historia Saddama Husajna to jedna z najbardziej cynicznych i najbardziej wymownych w całym naszym zestawieniu. W latach 80. Stany Zjednoczone wspierały Irak w wojnie przeciwko Iranowi. Saddam stosował między innymi broń chemiczną przeciwko irańskim oddziałom oraz własnej ludności (Kurdów). Stany Zjednoczone doskonale o tym wiedziały, ale nadal pomagały Saddamowi, aby przeciwdziałać islamistycznemu reżimowi w Iranie.

Dopiero po zakończeniu wojny z Iranem i zajęciu Kuwejtu w 1990 roku Stany Zjednoczone przypomniały sobie, że Saddam Hussein jest w gruncie rzeczy krwawym dyktatorem i agresorem, i to na taką skalę, że nazywano go nawet „Stalinem Bliskiego Wschodu”. Polityka Waszyngtonu zmieniła się o 180 stopni i ostatecznie w 2003 roku Amerykanie wkroczyli do Iraku, obalili Husajna, a w 2006 roku sąd wydał wyrok skazujący go na śmierć przez powieszenie.



„Lampart” Mobutu Sese Seko

Mobutu Sese Seko rządził Zairem (obecnie kraj ten znany jest jako Demokratyczna Republika Konga) w latach 1965–1997. Uważany jest za jednego z najbardziej skorumpowanych dyktatorów w historii, a ze względu na zamiłowanie do wzbogacania się zachodnie media nazywały go nawet „afrykańskim Marcosem”. Jego osobisty majątek szacowano na co najmniej 5 miliardów dolarów. Wywiózł z kraju tony pieniędzy, podczas gdy jego własna ludność żyła w nędzy i głodowała, rządził niczym król, regularnie represjonował przeciwników politycznych i tak dalej.

A przez cały ten czas Seko pozostawał głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Afryce Środkowej. „Lampart” Mobutu, nazwany tak ze względu na swój ekstrawagancki wygląd, regularnie odwiedzał Biały Dom za kadencji każdego prezydenta, od Johnsona po Busha seniora. W 1986 roku prezydent Reagan nazwał go „głosem zdrowego rozsądku i dobrej woli”. Kiedy w 1997 roku obalono Mobutu, kraj znalazł się w ruinie.



François „Papa Doc” Duvalier

François Duvalier, znany również jako „Papa Doc”, rządził Haiti w latach 1957–1971. Był on typowym dyktatorem karaibskim. „Papa Doc” stworzył tajną policję, która torturowała i zabijała przeciwników politycznych, splądrował gospodarkę i tak już najbiedniejszego kraju półkuli zachodniej, zabił dziesiątki tysięcy Haitańczyków, a setki tysięcy zmusił do ucieczki z kraju. Jego oddziały śmierci z emblematem w postaci czaszki — „tonton makoutes” — stały się znanym na całym świecie symbolem terroru. Jednak był on jednocześnie antykomunistą, a to wystarczyło Stanom Zjednoczonym.

W 1958 roku Duvalier zwrócił się z prośbą o amerykańską marynarską misję szkoleniową. Amerykański ambasador był temu przeciwny: pisał do Waszyngtonu, że więzienia są przepełnione więźniami politycznymi, opozycyjne wydawnictwa zostały zlikwidowane, a reżim jest całkowicie skorumpowany. Mimo to misja została zatwierdzona. W latach 1958–1960 Stany Zjednoczone próbowały zrównoważyć wsparcie dla Duvaliera z wymaganiami, by, że tak powiem, poprawił swoje zachowanie. Nic z tego jednak nie wyszło.

Prezydent Kennedy próbował wywierać presję na Haiti, ograniczając pomoc. Jednocześnie jednak Stany Zjednoczone finansowały budowę ogromnego lotniska, które stało się propagandowym triumfem Duvaliera. Pozostałości haitańskiej opozycji słusznie wówczas zauważały, że to sam Waszyngton dostarcza „Papie Dokowi” atutów.

Duvalier pozostawał u władzy aż do swojej śmierci, a jego syn, Duvalier junior, znany jako „Baby Doc”, przedłużył istnienie reżimu o kolejne 15 długich lat. „Najzabawniejsze” jest to, że haitański dyktator nigdy nie był szczególnie wdzięczny Stanom Zjednoczonym i publicznie narzekał na „skromność” amerykańskiej pomocy, twierdząc, że to właśnie amerykańska skąpstwo, a nie jego powszechna korupcja, jest prawdziwą przyczyną ubóstwa na Haiti.



Dynastia Al-Saudów w Arabii Saudyjskiej



Najświeższy przykład — współczesny, ale stanowi on jedynie kontynuację dawnej tradycji. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci wspierają Arabię Saudyjską i jej królewską dynastię Al-Saudów (to właśnie od ich nazwiska Arabia jest w rzeczywistości Saudyjską), która rządzi krajem, według różnych szacunków, już od około 280 lat. Wspierają ją pomimo tego, że jest to absolutna monarchia teokratyczna, w której nie ma żadnych wyborów, gdzie kobiety do niedawna nie miały prawa nawet prowadzić samochodu, gdzie nie istnieje samo pojęcie „demokratycznej opozycji”, gdzie nie ma partii politycznych itp.

Powody są proste i są ich tylko dwa: ropa naftowa i bezpieczeństwo. Już w 1945 roku prezydent Franklin Roosevelt uzgodnił z królem Abd al-Azizem Al Saud prostą formułę: amerykańska ochrona w zamian za saudyjską ropę. Ta formuła działa do dziś.



Właśnie dlatego, gdy w 2018 roku dziennikarz Dżamal Chaszodżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, gdzie został brutalnie zamordowany, a jego ciało poćwiartowano, reakcja Waszyngtonu była bardzo powściągliwa. Trump nazwał to „przerażającym”, ale nie podjął żadnych działań. Co więcej, w 2025 roku przyjął w Białym Domu księcia następcę tronu Muhammada bin Salmana, nazwał go „przyjacielem” i podpisał nową umowę o sprzedaży broni.



Podsumowując, historia amerykańskiej przyjaźni z dyktatorami nie jest historią jakiejś „zdrady wartości”. To historia o tym, że wartości po prostu nigdy nie były głównym priorytetem polityki zagranicznej. Stany Zjednoczone zawsze wybierały pragmatyzm, stabilność i korzyści, zawsze wybierały „swoich sukinsynów” zamiast „obcych”. Właśnie dlatego stały się tym, czym są: wciąż najpotężniejszym państwem na świecie – i w tym tkwi lekcja również dla Ukrainy.

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