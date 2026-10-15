Когда в субботу, 10 октября, Дональд Трамп объявил о «дизельном соглашении» с Владимиром Путиным, реакция многих в Украине была шокирующей. Мол, как это так: лидер демократического мира договорился с диктатором о снятии санкций с его экспорта, да ещё и буквально не попросил взамен ничего. Речь шла даже не столько о практическом, сколько о морально-этическом аспекте проблемы. Но если отбросить эмоции и взглянуть на всю историю США, особенно начиная с ХХ века, становится очевидно: это не аномалия. Это как раз-таки норма.

Америка на протяжении десятилетий (!) поддерживала коррумпированных автократов, диктаторов, а порой и настоящих тиранов по всему миру — когда это было выгодно. Это происходило не потому, что американские президенты разных эпох были какими-то особенно злыми людьми. Просто внешняя политика США на самом деле никогда не была основана на ценностях. Она всегда была основана на прагматизме, realpolitik и противостоянии тому, кого в Белом доме считали врагом.

История этих союзов — это история компромиссов, которые затем часто оборачивались катастрофами. Но Вашингтон всё равно продолжал их заключать, если это соответствовало его интересам в конкретный период времени. Какие же диктаторы пользовались поддержкой и/или покровительством США в разные периоды истории? Подробнее — в подборке от UA.News.

«Отец народов» Иосиф Сталин

Союз президента Франклина Рузвельта со Сталиным во время Второй мировой войны — самый яркий пример того, как США готовы закрыть глаза на что угодно ради стратегической победы. Рузвельт и Сталин обменивались сотнями писем, встречались лично во время международных конференций в Тегеране и Ялте и т. д. Президент США настойчиво добивался расположения советского вождя как ключевого борца с Гитлером, обещая, что лидер СССР получит всё, что нужно для послевоенной безопасности.

Цена этого союза была огромной. Сталин получил согласие на то, что вся Восточная и Центральная Европа останется под советским влиянием. Он получил ленд-лиз: всестороннюю американскую помощь на сумму, эквивалентную нынешним 150–160 млрд долларов. Он получил место в ООН, причем не только для СССР в целом, но и для Украинской и Белорусской ССР в частности. И он, в конце концов, получил молчаливое согласие Америки на то, что Запад не будет вмешиваться в то, как Москва «организует» свой блок. И всё это — после кровавой Гражданской войны и «красного террора», после всех антисоветских санкций, после голода 1932–1933 годов, после «Большого террора» 1937–1938 годов и т. д.



Анастасио «наш сукин сын» Сомоса

История американской дружбы с кланом Сомосы началась задолго до Второй мировой войны. В 1927 году США начали обучать никарагуанские вооруженные силы. Американские войска покинули страну в 1933 году. Через три года Сомоса захватил власть и основал династию, правившую Никарагуа 42 года.

США заваливали режим Сомосы оружием и военной помощью. С 1950 года Вашингтон предоставил режиму более 30 млн долларов (более 415 млн долларов по сегодняшнему курсу) военной помощи — немалая сумма для страны с населением чуть более 2 млн человек. Именно о Сомосе Франклин Рузвельт, как считается, сказал знаменитое «он сукин сын, но это наш сукин сын» — и в этих словах вся суть американской realpolitik.

Лишь в 1978 году, после вопиющего убийства оппозиционного журналиста Педро Хоакина Чаморро, США приостановили военную помощь. Сомосу окончательно свергли в 1979 году. После него осталась страна в руинах, которую ждало почти десятилетие гражданской войны.

Генерал Сухарто

В 1965 году в Индонезии произошёл переворот, приведший к власти генерала Сухарто. Всего за несколько месяцев (!) было убито от 500 тысяч до миллиона (!!) человек: коммунистов, просто левых, этнических китайцев и т. д. Это была одна из крупнейших резней второй половины ХХ века. И США… полностью поддержали её.

Посол США в Индонезии Маршалл Грин писал в Вашингтон, что «все 13 высших членов штаба Сухарто прошли обучение в США по программе военной помощи». Министр обороны США Роберт Макнамара в служебной записке президенту Джонсону прямо отмечал, что американская Программа военной помощи Индонезии «в значительной степени способствовала антикоммунистической, проамериканской ориентации армии и побудила её выступить против КПИ (Коммунистическая партия Индонезии — ред.)». США также потратили миллионы на подготовку индонезийских военных.

Генерал Хаджи Мохаммед Сухарто правил страной 32 года. Его режим был насквозь коррумпированным и очень, очень жестоким. Но он был последовательным антикоммунистом — и этого было достаточно.



Августо Пиночет

В 1970 году в Чили совершенно демократично избрали социалиста Сальвадора Альенде. Спецслужбы США потратили огромные ресурсы на дестабилизацию ситуации в стране. 11 сентября 1973 года генерал Аугусто Пиночет совершил переворот. Альенде застрелился, чтобы не попасть в руки хунты. Началась эпоха 17-летней диктатуры Пиночета.

Рассекреченные документы подтверждают, что ЦРУ проводило масштабные тайные операции, чтобы подорвать демократически избранное социалистическое правительство Альенде и помочь привести к власти проамериканских правых военных. США продолжали поддерживать режим, даже когда выяснилось, что хунта пытает и убивает тысячи политических оппонентов. Лишь в конце 1980-х президент Рональд Рейган начал сильно давить на Пиночета, чтобы тот ушел в отставку.

«Золотой диктатор» Фердинанд Маркос

Фердинанд Маркос правил Филиппинами с 1965 по 1986 год — сначала как избранный президент, а с 1972 года как диктатор после введения военного положения. США были его главным союзником на протяжении всего этого времени. Филиппины были ключевой базой американского присутствия в Азии. Ради сохранения стратегических баз Вашингтон закрывал глаза буквально на всё, что творил «Апо Лакай» (с филиппинского — «мудрый вождь») Маркос.

Так, диктатор отменил конституцию, заключил оппозицию в тюрьмы, ввел комендантский час и т. д. По разным оценкам, за время его правления было убито около 3200 человек, арестовано 70 тысяч, а 34 тысячи подверглись пыткам. Но администрации Джонсона, Никсона, Форда, Картера и Рейгана неизменно продолжали поддерживать Маркоса — оружием, деньгами и политическим прикрытием.

Кроме того, политик был известен своей тягой к богатству. По разным оценкам, сумма, так или иначе похищенная Маркосом и его близкими у филиппинского государства, составляет в пересчете на сегодняшний день 22 миллиарда долларов. За это СМИ прозвали его «золотым диктатором».

Лишь в 1986 году, после массовых протестов, США отказались от него. Маркос бежал на Гавайи, где и умер.



Реза Пехлеви

Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви получил всю полноту власти в 1953 году благодаря перевороту, организованному ЦРУ. Он правил 26 лет как абсолютный монарх, а сам Иран за это время превратился в насквозь коррумпированную страну. Его тайная полиция САВАК все эти годы похищала, пытал и убивала оппонентов. Но он был прозападным, и этого было достаточно.

США продали шаху оружия на миллиарды долларов — впоследствии всё оно попало в руки исламистов во главе с аятоллой Хомейни. К 70-м годам США обеспечивали 60 % всех поставок оружия в Иран. Режим шаха, прославившийся тотальной коррупцией и огромной властью спецслужб и тайной полиции, закончился в 1979 году вместе с Исламской революцией.



«Сталин Ближнего Востока» Саддам Хусейн

История с Саддамом Хусейном — одна из самых циничных и показательных во всем нашем списке. В 80-х годах США поддерживали Ирак в войне против Ирана. Саддам применял, в частности, и химическое оружие против иранских войск и против собственного населения (курдов). США прекрасно знали об этом, но продолжали помогать Саддаму в качестве противодействия исламистскому режиму в Иране.

Лишь после окончания войны с Ираном и захвата Кувейта в 1990 году США вспомнили, что Саддам Хусейн, вообще-то, кровавый диктатор и агрессор, причём таких масштабов, что его даже называли «Сталиным Ближнего Востока». Политика Вашингтона развернулась на 180 градусов, и в итоге в 2003 году американцы вторглись в Ирак, свергли Хусейна, а в 2006-м суд вынес приговор о его казни через повешение.



«Леопард» Мобуту Сесе Секо

Мобуту Сесе Секо правил Заиром (ныне эта страна известна как Демократическая Республика Конго) с 1965 по 1997 год. Он считается одним из самых коррумпированных диктаторов в истории, а за страсть к обогащению западные СМИ даже называли его «африканским Маркосом». Его личное состояние оценивалось как минимум в 5 миллиардов долларов. Он вывозил тонны денег из страны, пока его собственное население ниществовало и голодало, правил как король, регулярно подвергал репрессиям политических оппонентов и т. д.

И всё это время Секо оставался главным союзником США в Центральной Африке. «Леопард» Мобуту, названный так в честь своего экстравагантного внешнего вида, регулярно посещал Белый дом при каждом президенте от Джонсона до Буша-старшего. В 1986 году президент Рейган назвал его «голосом здравого смысла и доброй воли». Когда Мобуту свергли в 1997 году, страна оказалась в руинах.



Франсуа «Папа Док» Дювалье

Франсуа Дювалье, известный также как «Папа Док», правил Гаити с 1957 по 1971 год. Он — типичный карибский диктатор. «Папа Док» создал тайную полицию, которая пыкала и убивала политических оппонентов, он разграбил экономику и без того самой бедной страны Западного полушария, он уничтожил десятки тысяч гаитян, а сотни тысяч заставил бежать из страны. Его эскадроны смерти с эмблемой в виде черепа — «тонтон-макути» — стали символом террора, известным на весь мир. Но при этом он был антикоммунистом, и этого было достаточно для США.

В 1958 году Дювалье обратился к американской морской учебной миссии. Американский посол был против: он писал в Вашингтон, что тюрьмы переполнены политическими заключёнными, оппозиционные издания уничтожены, а режим насквозь коррумпирован. Но миссию всё равно одобрили. В течение 1958–1960 годов США пытались сбалансировать поддержку Дювалье с требованиями, так сказать, улучшить своё поведение. Ничего из этого, впрочем, не вышло.

Президент Кеннеди пытался оказать давление на Гаити, сокращая помощь. Но параллельно США финансировали строительство огромного аэропорта, который стал пропагандистским триумфом Дювалье. Остатки гаитянской оппозиции тогда справедливо отмечали, что Вашингтон сам дает «Папе Доку» козыри.

Дювалье оставался у власти вплоть до своей смерти, а его сын Дювалье-младший, известный как «Бэби Док», продлил существование режима ещё на 15 долгих лет. «Самое смешное» то, что гаитянский диктатор никогда не был особенно благодарен США и публично жаловался на «мизерность» американской помощи, заявляя, что именно американская скупость, а не его повсеместная коррупция, является истинной причиной бедности Гаити.



Династия Аль-Саудов в Саудовской Аравии



Самый свежий пример — современный, но он лишь продолжает давнюю традицию. США десятилетиями поддерживают Саудовскую Аравию и её королевскую династию Аль-Саудов (именно по их фамилии Аравия, собственно, и является Саудовской), которая правит страной, по разным оценкам, уже около 280 лет. Поддерживают, несмотря на то, что это абсолютная теократическая монархия, где нет никаких выборов, где женщины до недавнего времени не имели права даже управлять автомобилем, где не существует самого понятия «демократическая оппозиция», где нет политических партий и т. д.

Причины просты, и их всего две: нефть и безопасность. Ещё в 1945 году президент Франклин Рузвельт договорился с королём Абдул-Азизом Аль Саудом о простой формуле: американская защита в обмен на саудовскую нефть. Эта формула работает до сих пор.



Именно поэтому, когда в 2018 году журналист Джамаль Хашогги вошёл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его жестоко убили, а тело расчленили, реакция Вашингтона была весьма сдержанной. Трамп назвал это «ужасным», но ничего не предпринял. Более того, в 2025 году он принял наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белом доме, назвал его «другом» и подписал новое соглашение о продаже оружия.



Подводя итоги, история американской дружбы с диктаторами — это не история какого-то «предательства ценностей». Это история о том, что ценности просто никогда не были главным приоритетом внешней политики. США всегда выбирали прагматизм, стабильность и выгоду, всегда выбирали «своих сукиных сыновей» вместо «чужих». Именно поэтому они стали теми, кем стали: по-прежнему самой могущественной державой планеты — и в этом заключается урок и для Украины.

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