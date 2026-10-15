10月10日星期六，当唐纳德·特朗普宣布与弗拉基米尔·普京达成“柴油协议”时，乌克兰许多人的反应是震惊的。 人们纷纷质疑：这怎么可能？民主世界的领袖竟然与一位独裁者达成协议，解除对其出口产品的制裁，而且几乎没有要求任何回报。 这里所涉及的甚至与其说是实际问题，不如说是道德和伦理层面的问题。但如果抛开情绪，审视整个美国历史——尤其是自20世纪以来——就会发现：这并非异常现象。这恰恰是常态。

几十年来（！），只要有利可图，美国就一直在支持世界各地的腐败专制者、独裁者，有时甚至是彻头彻尾的暴君。 这并非因为历任美国总统都是特别邪恶的人。只是美国的外交政策实际上从来就不是关于价值观的。它始终关乎实用主义、现实政治，以及对抗白宫视为敌人的对象。

这些联盟的历史，就是一段充满妥协的历史，而这些妥协往往最终演变为灾难。但只要符合特定时期的利益，华盛顿仍会继续缔结此类联盟。 那么，在历史的不同时期，哪些独裁者曾获得过美国的支持和/或庇护呢？更多详情请见UA.News的专题报道。

“民族之父”约瑟夫·斯大林

二战期间富兰克林·罗斯福总统与斯大林的联盟，最鲜明地说明了美国为了取得战略胜利，愿意对任何事情视而不见。 罗斯福和斯大林互换了数百封信件，并在德黑兰和雅尔塔等地的国际会议上进行了面对面会晤。 美国总统作为对抗希特勒的关键力量，不遗余力地争取这位苏联领袖的支持，并承诺苏联领导人将获得战后安全所需的一切。

这一联盟的代价是巨大的。斯大林获得了同意，即整个东欧和中欧将处于苏联的影响之下。 他获得了“租借法案”援助：美国提供的全面援助，金额相当于现在的1500亿至1600亿美元。他获得了联合国席位，而且不仅代表苏联整体，还代表乌克兰和白俄罗斯苏维埃社会主义共和国。 最后，他还获得了美国的默许，即西方不会干涉莫斯科如何“组织”自己的阵营。 而这一切——是在血腥的内战和“红色恐怖”之后，是在所有反苏制裁之后，是在1932-1933年饥荒之后，是在1937-1938年“大恐怖”之后，等等。

阿纳斯塔

西奥·“那个混蛋”·索摩萨

美国与索摩萨家族的“友谊”早在第二次世界大战之前就已开始。 1927年，美国开始训练尼加拉瓜军队。1933年，美军撤离该国。三年后，索摩萨夺取政权，开创了一个统治尼加拉瓜长达42年的王朝。

美国向索摩萨政权倾泻了大量武器和军事援助。自1950年以来，华盛顿向该政权提供了超过3000万美元（按今天价值计算超过4.15亿美元）的军事援助——对于一个人口仅略超过200万的国家来说，这笔数目相当可观。 据信，正是针对索莫萨，富兰克林·罗斯福说出了那句著名的“他是个混蛋，但他是我们的混蛋”——这句话道出了美国现实政治的全部精髓。

直到1978年，在反对派记者佩德罗·霍阿金·查莫罗惨遭谋杀后，美国才暂停了军事援助。索莫萨于1979年最终被推翻。 他留下的是一片废墟，这个国家随后经历了近十年的内战。

苏哈托将军

1965年，印度尼西亚发生政变，苏哈托将军由此掌权。 在短短几个月内（！），有50万至100万（！！）人被杀害：包括共产主义者、左翼人士、华裔等。 这是二十世纪后半叶最惨烈的屠杀之一。而美国……却对此给予了全力支持。

美国驻印尼大使马歇尔·格林曾致信华盛顿称，“苏哈托参谋部的13名高级成员均曾通过军事援助计划在美国接受过培训”。 美国国防部长罗伯特·麦克纳马拉在致约翰逊总统的备忘录中直言不讳地指出，美国对印尼的军事援助计划“在很大程度上促进了军队反共、 亲美倾向，并鼓励其对抗印尼共产党（印尼共产党——编者注）”。美国还斥资数百万用于培训印尼军人。

哈吉·穆罕默德·苏哈托将军执政长达32年。他的政权腐败透顶，且极其、极其残暴。但他始终如一地反共——仅此一点就已足够。



奥古斯托·皮诺切特

1970年，智利通过完全民主的选举选出了社会主义者萨尔瓦多·阿连德。美国情报机构耗费了巨大资源来破坏该国的稳定。 1973年9月11日，奥古斯托·皮诺切特将军发动政变。阿连德为避免落入军政府之手，开枪自尽。皮诺切特长达17年的独裁统治由此拉开序幕。

解密的文件证实，中情局曾开展大规模秘密行动，旨在颠覆阿连德民主选举产生的社会主义政府，并协助亲美的右翼军方上台执政。 即使在发现军政府正在折磨并杀害数千名政治反对派之后，美国仍继续支持该政权。 直到20世纪80年代末，罗纳德·里根总统才开始对皮诺切特施加强大压力，迫使其下台。

“黄金独裁者”费迪南德·马科斯

费迪南德·马科斯于1965年至1986年统治菲律宾——起初是以民选总统的身份，自1972年宣布戒严后则以独裁者的身份执政。在此期间，美国始终是他的主要盟友。 菲律宾是美国在亚洲的关键军事基地。 为了维护这些战略基地，华盛顿对“阿波·拉卡伊”（菲律宾语意为“睿智的领袖”）马科斯所做的一切几乎都视而不见。

例如，这位独裁者废除了宪法、囚禁了反对派、实施了宵禁等。 据不同估计，在其统治期间，约有3200人被杀害，7万人被逮捕，3.4万人遭受酷刑。 但约翰逊、尼克松、福特、卡特和里根政府始终持续支持马科斯——提供武器、资金和政治庇护。

此外，这位政客还以对财富的贪婪而闻名。 据不同估算，马科斯及其亲信以各种方式从菲律宾国家掠夺的资金总额折合现值达220亿美元。因此，媒体称他为“黄金独裁者”。

直到1986年，在大规模抗议活动之后，美国才与他划清界限。马科斯逃往夏威夷，并在那里去世。



雷扎·佩赫列维

伊朗国王穆罕默德·礼萨·佩赫列维于1953年通过中情局策划的政变获得了绝对权力。 他作为绝对君主统治了26年，而伊朗在此期间已沦为一个腐败透顶的国家。他的秘密警察组织萨瓦克（SAVAK）多年来一直绑架、酷刑折磨并杀害反对派人士。 但他亲西方，仅此一点就足够了。

美国向沙阿出售了价值数十亿美元的武器——后来这些武器全都落入了以阿亚图拉·霍梅尼为首的伊斯兰主义者手中。直到70年代，美国仍占伊朗武器总供应量的60%。 以全面腐败以及情报机构和秘密警察的巨大权力而臭名昭著的沙阿政权，于1979年随着伊斯兰革命的爆发而终结。

“中东

的斯大林”萨达姆·侯赛因

萨达姆·侯赛因的故事是我们整个列表中最冷酷无情、最具代表性的一例。20世纪80年代，美国在伊拉克与伊朗的战争中支持伊拉克。 萨达姆曾对伊朗军队以及本国人民（库尔德人）使用化学武器。美国对此心知肚明，却仍继续支持萨达姆，以此作为对抗伊朗伊斯兰政权的手段。

直到1990年与伊朗的战争结束且伊拉克入侵科威特之后，美国才突然想起，萨达姆·侯赛因其实是一个血腥的独裁者和侵略者， 其暴行之甚，甚至被称作“中东的斯大林”。 华盛顿的政策发生了180度大转弯，最终在2003年，美军入侵伊拉克，推翻了侯赛因政权；2006年，法院下令将其处以绞刑。



“豹”莫布图·塞塞·塞科

蒙博托·塞塞·塞科于1965年至1997年期间统治扎伊尔（该国现称为刚果民主共和国）。 他被视为历史上最腐败的独裁者之一，而由于其对敛财的痴迷，西方媒体甚至称他为“非洲的马科斯”。 他的个人资产估计至少有50亿美元。当本国人民流落街头、忍饥挨饿时，他却将数吨现金运出国外；他像国王一样统治国家，并定期镇压政治对手等。

而在此期间，塞科始终是美国在中非的主要盟友。 因其浮夸的装扮而得名“豹”的蒙博托，从约翰逊到老布什，在历任总统任期内都曾定期造访白宫。 1986年，里根总统称他为“常识与善意的代言人”。1997年莫布utu被推翻时，国家已陷入一片废墟。



弗朗索瓦·“帕帕·多克”·杜瓦利埃

弗朗索瓦·杜瓦利埃，也被称为“帕帕·多克”，于1957年至1971年期间统治海地。 他是典型的加勒比独裁者。“帕帕·多克”组建了秘密警察，对政治对手实施酷刑并加以杀害；他掠夺了西半球本就最贫穷的国家的经济， 他屠杀了数万海地人，并迫使数十万人逃离祖国。他那以骷髅为标志的“通通-马库蒂”死亡小队，已成为举世闻名的恐怖象征。 但与此同时，他是个反共分子，这对美国来说就足够了。

1958年，杜瓦利埃请求美国派遣海军训练团。 美国大使对此表示反对：他致信华盛顿称，监狱里挤满了政治犯，反对派媒体被取缔，而该政权则腐败透顶。但该特派团最终还是获得了批准。 在1958年至1960年间，美国试图在支持杜瓦利埃与要求其“改善行为”之间取得平衡。然而，这一切都无济于事。

肯尼迪总统曾试图通过削减援助来向海地施压。但与此同时，美国却资助建造了一座巨大的机场，这反而成了杜瓦利埃的宣传胜利。 当时海地反对派的残余势力曾一针见血地指出，华盛顿实际上是在给“帕皮·多克”提供筹码。

杜瓦利埃一直掌权直至去世，而他的儿子小杜瓦利埃——人称“小多克”——又让该政权延续了整整15年之久。“最可笑的是” 的是，这位海地独裁者从未对美国表现出特别的感激之情，反而公开抱怨美国援助“微不足道”，声称正是美国的吝啬，而非他自己肆虐的腐败，才是海地贫困的真正根源。

沙特阿拉伯的沙特

王朝



最新的例子虽然发生在当代，但它只是延续了悠久的传统。几十年来，美国一直支持沙特阿拉伯及其统治该国的沙特王室 （阿拉伯半岛之所以被称为“沙特”，正是源于该王朝的姓氏），据不同估计，该王朝统治该国已有近280年。 尽管该国是一个绝对的神权君主制国家——那里没有任何选举，直到最近女性甚至没有驾驶汽车的权利，那里根本不存在“民主反对派”这一概念，也没有政党等——美国仍对其给予支持。

原因很简单，只有两个：石油和安全。 早在1945年，富兰克林·罗斯福总统就与阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特国王达成了一项简单的协议：美国提供保护，换取沙特石油。这一模式至今仍在运作。



正因如此，当2018年记者贾迈勒·哈舒吉进入沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔领事馆后惨遭残忍杀害、尸体被肢解时，华盛顿的反应却十分克制。 特朗普称此事“骇人听闻”，却未采取任何行动。 不仅如此，2025年，他还曾在白宫接见王储穆罕默德·本·萨勒曼，称其为“朋友”，并签署了一项新的武器销售协议。



总而言之，美国与独裁者结盟的历史，并非所谓“背弃价值观”的故事。 这其实是一段关于价值观从未成为外交政策首要优先事项的历史。美国始终选择务实、稳定和利益，始终选择“自己人”而非“外人”。 正因如此，他们才成为了如今的模样：依然是地球上最强大的国家——而这正是乌克兰应当汲取的教训。

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