W Estonii grupy parlamentarne Partii Reform i Eesti 200 złożyły w Riigikogu projekt ustawy, który ma pozwolić obywatelom kraju posiadającym obywatelstwo od urodzenia na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Informuje o tym ERR News.

Inicjatywa przewiduje, że Estończycy, którzy uzyskali obywatelstwo od urodzenia, będą mogli wystąpić o jego przywrócenie, nawet jeśli wcześniej je utracili lub zrzekli się go po nabyciu obywatelstwa innego państwa.

Przepisy chcą dostosować do praktyki

Konstytucja Estonii zakazuje pozbawiania obywatelstwa osób, które mają je od urodzenia. Jednocześnie obowiązująca ustawa o obywatelstwie zobowiązuje takie osoby, jeśli mają również obywatelstwo innego kraju, do wyboru między dwoma obywatelstwami po ukończeniu 18 lat.

Ministra sprawiedliwości i spraw cyfrowych Liisa Pakosta z Eesti 200 nazwała takie podejście nieuzasadnionym. Jej zdaniem ustawodawstwo należy dostosować do rzeczywistej sytuacji, w której dana osoba może chcieć zachować na przykład obywatelstwo USA i Estonii.

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Lista krajów i zastrzeżenia opozycji

Podwójne obywatelstwo proponuje się dopuścić z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z USA, Kanadą, Australią, Nową Zelandią i Szwajcarią. Według Pakosty w tych krajach mieszkają liczne społeczności estońskie.

Opozycja zakwestionowała potrzebę zmian. Zastępca przewodniczącego parlamentarnej frakcji Partii Centrum Wadim Biełobrowcew oświadczył, że projekt ustawy wymaga szerszej dyskusji, a jego zastosowanie wyłącznie wobec obywateli od urodzenia może dać przewagę jednej grupie ludzi nad innymi.

Posłanka EKRE Evelin Põllamets również zwróciła uwagę na możliwe kwestie dotyczące obowiązkowej służby wojskowej: w szczególności gdzie ma ją odbywać osoba z dwoma obywatelstwami oraz do rezerwy którego kraju będzie zaliczana.

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