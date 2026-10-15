爱沙尼亚提交双重国籍法案——ERR News

在爱沙尼亚，改革党和Eesti 200的议会党团向国会提交了一项法案，该法案将允许出生即为该国公民的人拥有双重国籍。ERR News报道。

该倡议规定，出生即获得爱沙尼亚国籍的爱沙尼亚人，即使此前在取得另一国国籍后失去了或放弃了爱沙尼亚国籍，也可以申请恢复该国籍。

拟使规定与实践保持一致

爱沙尼亚宪法禁止剥夺出生即拥有国籍者的国籍。与此同时，现行《国籍法》要求此类人士若还拥有另一国国籍，在年满18岁后必须在两种国籍之间作出选择。

Eesti 200党籍司法和数字事务部长莉萨·帕科斯塔称，这种做法没有依据。她认为，法律需要与现实情况保持一致，因为一个人可能希望保留例如美国和爱沙尼亚的国籍。

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国家名单与反对派的异议

该提案建议允许与欧洲经济区国家以及美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和瑞士保持双重国籍。帕科斯塔表示，这些国家居住着众多爱沙尼亚社群。

反对派质疑修改的必要性。中间党议会党团副主席瓦迪姆·别洛布罗夫采夫表示，该法案需要更广泛的讨论，而其仅适用于出生即为公民者，可能会使一部分人获得相对于其他人的优势。

EKRE议员埃韦林·珀拉梅茨也提请注意有关义务兵役的潜在问题：尤其是拥有两种国籍的人应在哪里服役，以及会被划入哪个国家的预备役。

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