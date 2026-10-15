В Эстонии внесли законопроект о двойном гражданстве — ERR News

В Эстонии парламентские группы Партии реформ и Eesti 200 внесли в Рийгикогу законопроект, который должен разрешить гражданам страны по рождению иметь двойное гражданство. Об этом сообщает ERR News.

Инициатива предусматривает, что эстонцы, получившие гражданство по рождению, смогут обратиться за его восстановлением, даже если ранее утратили его или отказались от него после получения гражданства другого государства.

Нормы хотят привести в соответствие с практикой

Конституция Эстонии запрещает лишать гражданства лиц, которые имеют его по рождению. В то же время действующий Закон о гражданстве обязывает таких людей, если у них также есть гражданство другой страны, сделать выбор между двумя гражданствами после достижения 18 лет.

Министр юстиции и цифровых дел Лийса Пакоста из Eesti 200 назвала такой подход необоснованным. По ее мнению, законодательство необходимо привести в соответствие с реальной ситуацией, когда человек может стремиться сохранить, например, гражданство США и Эстонии.

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Перечень стран и возражения оппозиции

Двойное гражданство предлагают разрешить с государствами Европейской экономической зоны, а также с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Швейцарией. По словам Пакосты, в этих странах проживают многочисленные эстонские общины.

В оппозиции поставили под сомнение необходимость изменений. Заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Вадим Белобровцев заявил, что законопроект нуждается в более широком обсуждении, а его действие только в отношении граждан по рождению может предоставить преимущество одной группе людей перед другими.

Депутат от EKRE Эвелин Пылламетс также обратила внимание на возможные вопросы относительно обязательной военной службы: в частности, где ее должен проходить человек с двумя гражданствами и к резерву какой страны его будут относить.

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