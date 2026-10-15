Pakistańska Komisja Wyborcza odrzuciła propozycję rządu prowincji Pendżab, aby przeprowadzić wybory lokalne w trzech etapach w kwietniu 2027 roku. Komisja postanowiła niezwłocznie opublikować harmonogram głosowania i poleciła swojemu aparatowi przedstawić do zatwierdzenia projekt programu wyborczego, informuje Dawn.

Na początku października organ wyborczy zaproponował przeprowadzenie wyborów do władz lokalnych Pendżabu 14 grudnia i przesłał projekt harmonogramu głównemu sekretarzowi prowincji do konsultacji. Jednocześnie rząd Pendżabu zaproponował przeprowadzenie głosowania 4, 11 i 18 kwietnia 2027 roku.

Argumenty rządu Pendżabu

Władze prowincji wyjaśniły prośbę o przesunięcie wyborów spodziewanym smogiem, gęstymi mgłami i niesprzyjającą zimową pogodą w grudniu i styczniu. Powołały się także na rozpoczęcie Ramadanu w lutym.

Zdaniem rządu etapowe głosowanie ułatwiłoby zaangażowanie personelu wyborczego i sił bezpieczeństwa, transport materiałów wyborczych, nadzór administracyjny oraz dostęp wyborców do lokali wyborczych. Gabinet Pendżabu 14 października zatwierdził ten wariant i zaproponował osobne uzgodnienie z komisją podziału okręgów między trzy etapy.

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Stanowisko Komisji Wyborczej

Komisja uznała odpowiedź rządu prowincji za niezadowalającą. Zaznaczyła, że konsultacje z Pendżabem zakończyły się 20 sierpnia, a władze prowincji zgodziły się wówczas przeprowadzić wybory lokalne w okresie od 15 grudnia 2026 roku do 15 stycznia 2027 roku.

Organ wyborczy oświadczył również, że wcześniej zażądał od rządu Pendżabu listy urzędników do powołania na okręgowych urzędników wyborczych, urzędników wyborczych i ich asystentów. Z powodu braku tych list komisja zobowiązała władze prowincji do dostarczenia ich w ciągu tygodnia.

Poprzednie wybory lokalne w Pendżabie odbyły się w 2015 roku, a kadencje wybranych rad zakończyły się 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z artykułem 140A konstytucji oraz ustawą wyborczą nowe głosowanie miało odbyć się w ciągu 120 dni po zakończeniu ich kadencji, jednak było wielokrotnie odkładane.

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