巴基斯坦选举委员会拒绝了旁遮普省政府提出的于2027年4月分三个阶段举行地方选举的建议。委员会决定立即公布投票日程，并指示其工作人员提交选举方案草案供批准，《黎明报》报道。

10月初，该选举机构提议于12月14日举行旁遮普地方政府选举，并将日程草案发送给该省首席秘书进行协商。与此同时，旁遮普省政府提议于2027年4月4日、11日和18日举行投票。

旁遮普省政府的理由

省政府将要求推迟选举解释为，12月和1月预计将出现烟霾、浓雾和不利的冬季天气。该政府还提到了2月斋月的开始。

该政府认为，分阶段投票将有助于调配选举工作人员和安全部队、运输选举材料、进行行政监督以及保障选民前往投票站。旁遮普内阁于10月14日批准了这一方案，并提议与委员会另行商定在三个阶段之间分配选区的方式。

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选举委员会的立场

委员会认为省政府的答复不令人满意。委员会指出，与旁遮普的协商已于8月20日结束，省政府当时同意在2026年12月15日至2027年1月15日期间举行地方选举。

该选举机构还表示，此前曾要求旁遮普省政府提供一份官员名单，以任命他们为选区选举官、选举官及其助理。由于未收到这些名单，委员会要求省政府在一周内提供。

旁遮普上一次地方选举于2015年举行，当选委员会的任期于2021年12月31日结束。根据宪法第140A条和《选举法》，新一轮投票本应在其任期结束后120天内举行，但一再被推迟。

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