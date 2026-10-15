Избирательная комиссия Пакистана отклонила предложение правительства провинции Пенджаб провести местные выборы в три этапа в апреле 2027 года. Комиссия решила безотлагательно обнародовать график голосования и поручила своему аппарату представить на утверждение проект избирательной программы, сообщает Dawn.

В начале октября избирательный орган предлагал провести выборы в местные органы власти Пенджаба 14 декабря и направил проект графика главному секретарю провинции для консультаций. В то же время правительство Пенджаба предложило провести голосование 4, 11 и 18 апреля 2027 года.

Аргументы правительства Пенджаба

Власти провинции объяснили просьбу о переносе ожидаемыми смогом, густыми туманами и неблагоприятной зимней погодой в декабре и январе. Они также сослались на начало Рамазана в феврале.

По мнению правительства, поэтапное голосование облегчило бы привлечение избирательного персонала и сил безопасности, перевозку избирательных материалов, административный надзор и доступ избирателей к участкам. Кабинет Пенджаба 14 октября одобрил этот вариант и предложил отдельно согласовать с комиссией распределение округов между тремя этапами.

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Позиция Избирательной комиссии

Комиссия признала ответ правительства провинции неудовлетворительным. Она отметила, что консультации с Пенджабом завершились 20 августа, а власти провинции тогда согласились провести местные выборы в период с 15 декабря 2026 года по 15 января 2027 года.

Избирательный орган также заявил, что ранее требовал от правительства Пенджаба список должностных лиц для назначения окружными должностными лицами по проведению выборов, должностными лицами по проведению выборов и их помощниками. Из-за отсутствия этих списков комиссия обязала власти провинции предоставить их в течение недели.

Предыдущие местные выборы в Пенджабе состоялись в 2015 году, а полномочия избранных советов завершились 31 декабря 2021 года. Согласно статье 140A Конституции и закону о выборах, новое голосование должно было состояться в течение 120 дней после окончания их срока, однако его неоднократно откладывали.

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