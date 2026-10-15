Виборча комісія Пакистану відхилила перенесення місцевих виборів у Пенджабі — Dawn

Виборча комісія Пакистану відхилила пропозицію уряду провінції Пенджаб провести місцеві вибори у три етапи в квітні 2027 року. Комісія вирішила невідкладно оприлюднити графік голосування та доручила своєму апарату подати проєкт виборчої програми на затвердження, повідомляє Dawn.

На початку жовтня виборчий орган пропонував провести вибори до місцевих органів влади Пенджабу 14 грудня та надіслав проєкт графіка головному секретареві провінції для консультацій. Водночас уряд Пенджабу запропонував провести голосування 4, 11 та 18 квітня 2027 року.

Аргументи уряду Пенджабу

Влада провінції пояснила прохання про перенесення очікуваними смогом, густими туманами та несприятливою зимовою погодою у грудні й січні. Також вона послалася на початок Рамазану в лютому.

На думку уряду, поетапне голосування мало б полегшити залучення виборчого персоналу та сил безпеки, перевезення виборчих матеріалів, адміністративний нагляд і доступ виборців до дільниць. Кабінет Пенджабу 14 жовтня схвалив цей варіант і пропонував окремо узгодити з комісією розподіл районів між трьома етапами.

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Позиція виборчої комісії

Комісія визнала відповідь уряду провінції незадовільною. Вона зазначила, що консультації з Пенджабом завершилися 20 серпня, а провінційна влада тоді погодилася провести місцеві вибори в період від 15 грудня 2026 року до 15 січня 2027 року.

Виборчий орган також заявив, що раніше вимагав від уряду Пенджабу список посадовців для призначення окружними посадовцями з проведення виборів, посадовцями з проведення виборів та їхніми помічниками. Через відсутність цих списків комісія зобов’язала провінційну владу надати їх протягом тижня.

Попередні місцеві вибори в Пенджабі відбулися 2015 року, а повноваження обраних рад завершилися 31 грудня 2021 року. За статтею 140A Конституції та законом про вибори нове голосування мало відбутися протягом 120 днів після завершення їхнього строку, однак його неодноразово відкладали.

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