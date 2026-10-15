Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi podczas spotkania w Baku w Azerbejdżanie oświadczył, że Pekin będzie nadal wspierał Palestyńczyków i opowiadał się za ich sprawą. Wezwał także wszystkie kraje dążące do pokoju do poparcia rozwiązania kwestii palestyńskiej na podstawie rozwiązania dwupaństwowego.

Spotkanie z palestyńską przedstawicielką

Jak informuje „Jerusalem Post”, Wang Yi przeprowadził w Baku rozmowy z palestyńską przedstawicielką Warsen Aghabekjan Szahin. Według chińskiego resortu spraw zagranicznych podkreślił, że kwestia palestyńska nie może zostać zepchnięta na drugi plan.

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Rozmowy z prezydentem Izraela

Osobno, na marginesie szczytu CICA w Baku, szef chińskiej dyplomacji spotkał się z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem. Kancelaria izraelskiego prezydenta podała, że strony omówiły dwustronne relacje Chin i Izraela, a także ogólną sytuację na Bliskim Wschodzie.

Hercog, według informacji jego biura, podkreślił potrzebę wzmacniania więzi gospodarczych, handlowych i kulturalnych między krajami. Zwrócił również uwagę na strategiczne zagrożenia dla Izraela, w tym te, które — jak powiedział — stwarzają Iran i powiązane z nim grupy terrorystyczne.

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