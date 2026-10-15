Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Баку, Азербайджан, заявил, что Пекин и далее будет поддерживать палестинцев и выступать за их дело. Он также призвал все страны, стремящиеся к миру, поддержать урегулирование палестинского вопроса на основе создания двух государств.

Встреча с палестинской представительницей

Как сообщает Jerusalem Post, Ван И провел переговоры с палестинской представительницей Варсен Агхабекян Шахин в Баку. По данным китайского внешнеполитического ведомства, он подчеркнул, что палестинский вопрос не должен быть отодвинут на второй план.

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Переговоры с президентом Израиля

Отдельно на полях саммита CICA в Баку глава китайской дипломатии встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В канцелярии израильского президента сообщили, что стороны обсудили двусторонние отношения Китая и Израиля, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке.

Герцог, по информации его офиса, подчеркнул необходимость укреплять экономические, торговые и культурные связи между странами. Он также акцентировал внимание на стратегических угрозах для Израиля, в частности тех, которые, по его словам, представляют Иран и связанные с ним террористические группировки.

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