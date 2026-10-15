Глава МЗС Китаю Ван Ї підтримав створення двох держав — Jerusalem Post

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі в Баку, Азербайджан, заявив, що Пекін і надалі підтримуватиме палестинців та виступатиме за їхню справу. Він також закликав усі країни, які прагнуть миру, підтримати розв'язання палестинського питання на основі створення двох держав.

Зустріч із палестинською представницею

Як повідомляє Jerusalem Post, Ван Ї провів переговори з палестинською представницею Варсен Агхабекян Шахін у Баку. За даними китайського зовнішньополітичного відомства, він наголосив, що палестинське питання не має бути відсунуте на другий план.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори з президентом Ізраїлю

Окремо на полях саміту CICA в Баку глава китайської дипломатії зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. У канцелярії ізраїльського президента повідомили, що сторони обговорили двосторонні відносини Китаю та Ізраїлю, а також загальну ситуацію на Близькому Сході.

Герцог, за інформацією його офісу, наголосив на потребі зміцнювати економічні, торговельні та культурні зв'язки між країнами. Він також акцентував на стратегічних загрозах для Ізраїлю, зокрема тих, які, за його словами, становлять Іран і пов'язані з ним терористичні угруповання.

Читай нас у