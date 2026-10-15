Zjednoczone Emiraty Arabskie są lepiej przygotowane na możliwe wznowienie pełnoskalowego konfliktu z Iranem niż na początku działań wojennych w lutym. Poinformował o tym w Dubaju przewodniczący Komisji Obrony, Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych Federalnej Rady Narodowej ZEA Ali Rashid Al Nuaimi, jak podaje The National.

Według Al Nuaimiego wznowienie wojny jest możliwe, a gotowość Emiratów obejmuje wszystkie obszary. Oświadczył, że kraj zrobi wszystko, co konieczne, aby chronić ludność i państwo.

Rozejm zakończył się w lipcu

Jak pisze publikacja, działania wojenne rozpoczęły się po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego. W czerwcu USA i Iran zawarły memorandum o porozumieniu, które miało stać się podstawą ostatecznego porozumienia pokojowego, po czym rozpoczął się rozejm.

Na początku lipca prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozejm i memorandum przestały obowiązywać. Stało się to po nowych irańskich atakach na statki w Cieśninie Ormuz oraz odwetowych uderzeniach USA. Obie strony w ostatnich tygodniach sygnalizowały przygotowania do wznowienia działań wojennych.

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Ataki i zatrzymania

W szczytowym okresie wojny Iran zaatakował ZEA i inne państwa Zatoki Perskiej rakietami balistycznymi oraz dronami, próbując uderzyć w infrastrukturę cywilną, w tym obiekty energetyczne i lotniska. Według The National ZEA zmierzyły się z ponad 550 rakietami balistycznymi i 2265 dronami, z których większość przechwycono lub zniszczono przed dotarciem do celów.

Al Nuaimi poinformował również o zatrzymaniu setek członków irańskich „uśpionych komórek”, wśród których było kilku obywateli ZEA. Twierdził, że zatrzymanych zdemaskowano za naprowadzanie irańskich rakiet i dronów na cele w Emiratach.

Mimo to urzędnik określił dialog jako priorytet dla ZEA. Zaznaczył, że Emiraty są gotowe odpowiadać dalszymi krokami na działania Iranu zmierzające do odbudowy zaufania, lecz dodał, że obecnie kraj nie ufa Teheranowi.

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