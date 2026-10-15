Объединенные Арабские Эмираты лучше подготовлены к возможному возобновлению полномасштабного конфликта с Ираном, чем в начале боевых действий в феврале. Об этом в Дубае заявил председатель Комитета по обороне, внутренним и иностранным делам Федерального национального совета ОАЭ Али Рашид Аль-Нуайми, сообщает The National.

По словам Аль-Нуайми, возобновление войны возможно, а готовность Эмиратов охватывает все сферы. Он заявил, что страна сделает все необходимое для защиты населения и государства.

Перемирие прекратилось в июле

Как пишет издание, боевые действия начались после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В июне США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой для окончательного мирного соглашения, после чего началось перемирие.

В начале июля президент США Дональд Трамп объявил перемирие и меморандум завершенными. Это произошло после новых атак Ирана на суда в Ормузском проливе и ответных ударов США. Обе стороны в последние недели сигнализировали о подготовке к возобновлению боевых действий.

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Атаки и задержания

Во время пика войны Иран атаковал ОАЭ и другие страны Персидского залива баллистическими ракетами и беспилотниками, пытаясь поразить гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические объекты и аэропорты. По данным The National, ОАЭ столкнулись с более чем 550 баллистическими ракетами и 2265 дронами, большинство из которых перехватили или уничтожили до достижения целей.

Аль-Нуайми также заявил о задержании сотен членов иранских «спящих ячеек», среди которых было несколько граждан ОАЭ. По его утверждению, задержанных разоблачили в наведении иранских ракет и дронов на цели в Эмиратах.

Несмотря на это, чиновник назвал диалог приоритетом для ОАЭ. Он отметил, что Эмираты готовы отвечать дальнейшими шагами на действия Ирана по восстановлению доверия, но добавил, что сейчас страна не доверяет Тегерану.

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