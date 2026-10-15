阿拉伯联合酋长国表示，与2月战事开始时相比，该国已为与伊朗可能重启全面冲突做好更充分准备。阿联酋联邦国民议会国防、内政和外交事务委员会主席阿里·拉希德·努艾米在迪拜作出上述表示，据《The National》报道。

努艾米表示，战争可能重启，阿联酋的准备涵盖所有领域。他称，该国将采取一切必要措施保护民众和国家。

停火于7月结束

该媒体写道，战事始于2月28日美国和以色列对伊朗发动袭击之后。6月，美国和伊朗达成了一份谅解备忘录，该备忘录原本将成为最终和平协议的基础，随后开始停火。

7月初，美国总统唐纳德·特朗普宣布停火和备忘录均已结束。此前，伊朗再次袭击霍尔木兹海峡的船只，美国则发动了报复性打击。双方近几周都释放信号，表明正在准备恢复战事。

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袭击与拘留

在战争高峰期，伊朗使用弹道导弹和无人机袭击阿联酋及其他波斯湾国家，试图打击包括能源设施和机场在内的民用基础设施。据《The National》报道，阿联酋遭遇了超过550枚弹道导弹和2265架无人机，其中大多数在抵达目标前被拦截或摧毁。

努艾米还表示，数百名伊朗“潜伏小组”成员被拘留，其中包括数名阿联酋公民。他声称，被拘留者因引导伊朗导弹和无人机攻击阿联酋境内目标而被揭露。

尽管如此，这名官员称，对话仍是阿联酋的优先事项。他指出，阿联酋准备以进一步举措回应伊朗重建信任的行动，但补充说，该国目前不信任德黑兰。

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