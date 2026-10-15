Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy i podpisał osiem — Interia

Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy i podpisał osiem innych. O decyzjach głowy państwa poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, podaje Interia. Wśród odrzuconych ustaw znalazły się ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ustawa o zmianie Kodeksu wyborczego.

Podpisane zmiany

W komunikacie zaznaczono, że w czwartek prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw dotyczących przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym i praw konsumentów, a także ustawę o zmianie przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zatwierdził również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz w ustawie o podatku akcyzowym.

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Inne podpisane ustawy

Na liście podpisanych znalazły się zmiany w Prawie wodnym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących wykonaniu ustawy budżetowej na 2026 rok, a także zmiany w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezydent podpisał także zmiany w Prawie energetycznym i niektórych innych ustawach.

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