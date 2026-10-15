Кароль Навроцкий ветировал три закона и подписал восемь — Interia

Президент Кароль Навроцкий наложил вето на три закона и подписал восемь других. О решениях главы государства сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич, передает Interia. Среди отклоненных законов — закон об исполнении решений Европейского суда по правам человека и закон о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Подписанные изменения

В сообщении отмечается, что в четверг президент подписал закон о внесении изменений в законы о противодействии недобросовестным рыночным практикам и правах потребителей, а также закон о внесении изменений в законодательство о возобновляемых источниках энергии. Он также одобрил изменения в законы о налогах на доходы физических и юридических лиц и в закон об акцизном налоге.

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Другие подписанные законы

В перечень подписанных вошли изменения в Водное право, закон о специальных решениях для исполнения закона о бюджете на 2026 год, а также изменения в законы о местных налогах и сборах, налоге на доходы физических лиц и налоге на гражданско-правовые сделки. Президент также подписал изменения в Энергетическое право и некоторые другие законы.

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