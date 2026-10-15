W Stanach Zjednoczonych demokraci mają przewagę 3 punktów procentowych nad republikanami w ogólnym pytaniu wyborczym przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Według sondażu AARP 49% prawdopodobnych wyborców poparło demokratów, 46% — republikanów, a kolejne 5% było niezdecydowanych. Poinformował o tym The Hill.

Przewaga na granicy błędu statystycznego

Różnica między partiami wynosi 3 punkty procentowe. Jednocześnie błąd próby w badaniu wyniósł plus lub minus 2,7 punktu procentowego, więc przewaga demokratów tylko nieznacznie przekracza tę wartość.

Sondaż przeprowadzono od 1 do 5 października wśród 1368 prawdopodobnych wyborców. Objął on wyborców w okręgach do Izby Reprezentantów, które bezpartyjny analityk wyborczy w tamtym czasie klasyfikował jako konkurencyjne lub skłaniające się ku demokratom albo republikanom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena Donalda Trumpa

W tym samym sondażu pracę Donalda Trumpa zaaprobowało 42% uczestników, a 56% wyraziło dezaprobatę. Badanie opublikowano mniej niż trzy tygodnie przed wyborami uzupełniającymi.

Fox News również prognozował, że demokraci odzyskają kontrolę nad Izbą Reprezentantów w wyniku tegorocznych wyborów. To pierwsza prognoza tej stacji w obecnym cyklu wyborczym dotycząca zwycięstwa demokratów w jednej z izb Kongresu.

Czytaj nas na