В США демократы имеют преимущество над республиканцами в 3 процентных пункта по общему вопросу избирательного бюллетеня в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Согласно опросу AARP, 49% вероятных избирателей поддержали демократов, 46% — республиканцев, еще 5% не определились. Об этом сообщает The Hill.

Преимущество на грани погрешности

Разрыв между партиями составляет 3 процентных пункта. В то же время погрешность выборки в исследовании составила плюс-минус 2,7 процентного пункта, поэтому преимущество демократов лишь немного превышает этот показатель.

Опрос проводили с 1 по 5 октября среди 1368 вероятных избирателей. Он охватил избирателей в округах в Палату представителей, которые беспартийный аналитик выборов на тот момент относил к конкурентным или склоняющимся к демократам либо республиканцам.

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Оценка Дональда Трампа

В том же опросе работу Дональда Трампа одобрили 42% участников, а 56% выразили неодобрение. Исследование обнародовали менее чем за три недели до промежуточных выборов.

Fox News также спрогнозировал, что демократы вернут контроль над Палатой представителей по итогам выборов этого года. Это первый прогноз этого медиа в текущем избирательном цикле относительно победы демократов в одной из палат Конгресса.

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