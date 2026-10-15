В Польше Мацей Берек заявил, что подал заявление о возможном нарушении его личной неприкосновенности председателем Конституционного трибунала Богданом Свенчковским. По его словам, инцидент произошел в одном из коридоров здания трибунала, когда он пытался туда войти.

Версия Мацея Берека

Как сообщает Interia, в эфире Polsat News Берек рассказал, что Свенчковский якобы физически оттолкнул его, встал перед ним и заявил, что он не войдет в коридор. В то же время Берек подчеркнул, что, по его словам, между ними не было потасовки.

Берек также рассказал, что сообщил Свенчковскому о намерении исполнять мандат судьи. По его версии, глава трибунала ответил, что должен спросить президента, как действовать в этой ситуации. Берек добавил, что Свенчковский принял документы, которые человек при вступлении в должность должен подать, и лично подтвердил получение каждого экземпляра.

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Позиция Богдана Свенчковского

Богдан Свенчковский опроверг слова Берека об инциденте. В программе «Graffiti» он также заявил, что государственные органы якобы системно пытаются запугивать сотрудников и охранников Конституционного трибунала, используя для этого полицию, спецслужбы и прокуратуру.

Спор разворачивается после того, как Берек принес присягу в кабинете маршала Сейма Влодзимежа Чажастого. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не считает Берека судьей Конституционного трибунала, поскольку тот не приносил присягу перед президентом. Премьер-министр Дональд Туск, со своей стороны, заявил, что судьи трибунала были избраны в соответствии с законом.

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