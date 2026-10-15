У Польщі Мацей Берек заявив про скаргу на голову Конституційного трибуналу — Interia

У Польщі Мацей Берек заявив, що подав повідомлення про можливе порушення його особистої недоторканності головою Конституційного трибуналу Богданом Свєнчковським. За його словами, інцидент стався в одному з коридорів будівлі трибуналу, коли він намагався туди зайти.

Версія Мацея Берека

Як повідомляє Interia, в ефірі Polsat News Берек розповів, що Свєнчковський нібито фізично відштовхнув його, став перед ним і заявив, що він не зайде до коридору. Водночас Берек наголосив, що, за його словами, між ними не було сутички.

Берек також розповів, що повідомив Свєнчковського про намір виконувати мандат судді. За його версією, голова трибуналу відповів, що має запитати президента, як діяти в цій ситуації. Берек додав, що Свєнчковський прийняв документи, які особа під час вступу на посаду має подати, та особисто підтвердив отримання кожного примірника.

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Позиція Богдана Свєнчковського

Богдан Свєнчковський заперечив слова Берека щодо інциденту. У програмі «Graffiti» він також заявив, що державні органи нібито системно намагаються залякувати працівників і охоронців Конституційного трибуналу, використовуючи для цього поліцію, спецслужби та прокуратуру.

Спір розгортається після того, як Берек склав присягу в кабінеті маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не вважає Берека суддею Конституційного трибуналу, оскільки той не складав присягу перед президентом. Прем’єр-міністр Дональд Туск, зі свого боку, заявив, що суддів трибуналу обрали відповідно до закону.

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