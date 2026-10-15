W Polsce Maciej Berek oświadczył, że złożył zawiadomienie o możliwym naruszeniu jego nietykalności osobistej przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Jak powiedział, do incydentu doszło w jednym z korytarzy budynku trybunału, gdy próbował tam wejść.

Wersja Macieja Berka

Jak informuje Interia, Berek w programie Polsat News powiedział, że Święczkowski miał fizycznie go odepchnąć, stanąć przed nim i oświadczyć, że nie wejdzie on do korytarza. Jednocześnie Berek podkreślił, że, według niego, nie doszło między nimi do szarpaniny.

Berek przekazał również, że poinformował Święczkowskiego o zamiarze wykonywania mandatu sędziego. Według jego wersji prezes trybunału odpowiedział, że musi zapytać prezydenta, jak postąpić w tej sytuacji. Berek dodał, że Święczkowski przyjął dokumenty, które osoba obejmująca stanowisko ma złożyć, oraz osobiście potwierdził odbiór każdego egzemplarza.

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Stanowisko Bogdana Święczkowskiego

Bogdan Święczkowski zaprzeczył słowom Berka dotyczącym incydentu. W programie „Graffiti” oświadczył również, że organy państwowe miały systemowo próbować zastraszać pracowników i ochroniarzy Trybunału Konstytucyjnego, wykorzystując do tego policję, służby specjalne i prokuraturę.

Spór rozwija się po tym, jak Berek złożył ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że nie uważa Berka za sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył on ślubowania przed prezydentem. Premier Donald Tusk ze swojej strony stwierdził, że sędziowie trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem.

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