波兰的马切伊·贝雷克表示，他已就宪法法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基可能侵犯其人身不可侵犯权一事提交了举报。据他称，事件发生在法庭大楼的一条走廊内，当时他正试图进入该走廊。

马切伊·贝雷克的说法

据Interia报道，贝雷克在Polsat News节目中称，希文奇科夫斯基据称在身体上将他推开，站在他面前，并表示他不能进入走廊。同时，贝雷克强调，据他所说，两人之间没有发生拉扯。

贝雷克还表示，他已告知希文奇科夫斯基自己打算履行法官职权。按照他的说法，法庭主席回答称，他需要询问总统在这种情况下应如何行事。贝雷克补充说，希文奇科夫斯基接受了就职者必须提交的文件，并亲自确认收到每一份副本。

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博格丹·希文奇科夫斯基的立场

博格丹·希文奇科夫斯基否认了贝雷克关于该事件的说法。他在《Graffiti》节目中还表示，国家机构据称正系统性地试图恐吓宪法法庭的工作人员和警卫，并为此动用警察、特勤部门和检察机关。

争议发生在贝雷克于众议院议长弗沃济米日·恰扎斯特的办公室宣誓之后。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，他不认为贝雷克是宪法法庭法官，因为后者未在总统面前宣誓。总理唐纳德·图斯克则表示，法庭法官是依照法律选出的。

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