В районе Дир-Колони пакистанского Пешавара обрушилась крыша частной школы. Погибли как минимум 21 человек — 20 учеников и учительница. Еще 17 школьников доставили в больницу с травмами.

Работа спасателей

Представитель Lady Reading Hospital Мухаммад Асим подтвердил гибель 21 человека и сообщил, что в медучреждении объявили чрезвычайное положение. Ранее он заявлял о 17 погибших учениках, отметив, что всем детям было не больше 13 лет.

Как сообщает Dawn, на месте продолжалась спасательная операция. Представитель службы Rescue 1122 Билал Ахмед Фаизи ранее заявил, что спасатели доставили в больницы около 20 человек, среди которых были ученики и учителя. На раннем этапе он сообщал о четырех погибших, ссылаясь на данные больницы.

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В еще одном раннем заявлении Rescue 1122 говорилось, что более чем десяти детям оказали первую помощь и отвезли в медучреждения. Также тогда предполагалось, что под обломками могли оставаться дети.

Обрушения зданий в Пакистане

Dawn отмечает, что обрушения крыш и зданий в Пакистане случаются часто; издание связывает это прежде всего с низкими стандартами безопасности и использованием некачественных строительных материалов. В июне в районе Кахна в Лахоре из-за обрушения крыши частного учебного центра погибли 14 детей. В том же месяце при обрушении крыши классной комнаты частной школы в Дера-Гази-Хане погибли четверо детей, еще 20 человек пострадали.

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