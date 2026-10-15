巴基斯坦白沙瓦迪尔殖民地地区一所私立学校的屋顶坍塌。至少21人死亡，其中包括20名学生和一名女教师。另有17名学生受伤后被送往医院。

救援人员的工作

Lady Reading Hospital发言人穆罕默德·阿西姆确认21人死亡，并表示该医疗机构已宣布进入紧急状态。此前，他曾表示有17名学生死亡，并指出所有儿童均不超过13岁。

据《黎明报》报道，现场的救援行动仍在进行。Rescue 1122发言人比拉尔·艾哈迈德·法伊兹此前表示，救援人员已将约20人送往医院，其中包括学生和教师。在早期阶段，他援引医院数据称有4人死亡。

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Rescue 1122在另一份早期声明中表示，超过10名儿童接受了急救并被送往医疗机构。当时还认为，废墟下可能仍有儿童被困。

巴基斯坦的建筑坍塌事故

《黎明报》指出，巴基斯坦屋顶和建筑物坍塌事故频发；该报将此主要归因于较低的安全标准以及使用劣质建筑材料。今年6月，拉合尔卡纳地区一所私立教育中心的屋顶坍塌，造成14名儿童死亡。同月，德拉加济汗一所私立学校教室的屋顶坍塌，造成4名儿童死亡，另有20人受伤。

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