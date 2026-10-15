W dzielnicy Dir Colony w pakistańskim Peszawarze zawalił się dach prywatnej szkoły. Zginęło co najmniej 21 osób — 20 uczniów i nauczycielka. Kolejnych 17 uczniów trafiło do szpitala z obrażeniami.

Praca ratowników

Rzecznik Lady Reading Hospital, Muhammad Asim, potwierdził śmierć 21 osób i poinformował, że w placówce medycznej ogłoszono stan nadzwyczajny. Wcześniej mówił o 17 zabitych uczniach, zaznaczając, że wszystkie dzieci miały nie więcej niż 13 lat.

Jak informuje Dawn, na miejscu trwała akcja ratunkowa. Rzecznik Rescue 1122 Bilal Ahmed Faizi wcześniej oświadczył, że ratownicy przewieźli do szpitali około 20 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Na wczesnym etapie informował o czterech ofiarach śmiertelnych, powołując się na dane szpitala.

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W innym wczesnym komunikacie Rescue 1122 podano, że ponad dziesięciorgu dzieci udzielono pierwszej pomocy i przewieziono je do placówek medycznych. Przypuszczano również, że pod gruzami mogły pozostawać dzieci.

Zawalenia budynków w Pakistanie

Dawn zauważa, że zawalenia dachów i budynków w Pakistanie zdarzają się często; gazeta wiąże to przede wszystkim z niskimi standardami bezpieczeństwa i stosowaniem materiałów budowlanych niskiej jakości. W czerwcu w rejonie Kahna w Lahaurze w wyniku zawalenia dachu prywatnego centrum edukacyjnego zginęło 14 dzieci. W tym samym miesiącu podczas zawalenia dachu sali lekcyjnej w prywatnej szkole w Dera Ghazi Khan zginęło czworo dzieci, a kolejnych 20 osób zostało rannych.

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